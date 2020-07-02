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Надзвичайні новини

Кременчужанина, який облив товариша кислотним електролітом щоб заспокоїти, судитимуть

Сьогодні, 07:55 Переглядів: 936 Коментарів: 1

Потерпілий отримав хімічні опіки

У Кременчуці судитимуть містянина, який вилив хімічну рідину на свого знайомого, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області. Прокуратура затвердила і направила до суду для розгляду обвинувальний акт стосовно 59-річного кременчужанина за ч. 1 ст. 122 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).


За даними слідства, 24 квітня обвинувачений, почув, що хтось кричить і стукає по металевому підвіконню. Визирнувши у вікно, він побачив свого знайомого, який прийшов з’ясувати стосунки через давній конфлікт. Чоловік схопив пластикову пляшку кислотного електроліту та через вікно вилив на знайомого, щоб той заспокоївся. У результаті 45-річний потерпілий отримав хімічні опіки середньої тяжкості обличчя, шиї, рук та живота.

 

Крюківський районний суд Кременчука призначив справу до розгляду. Відзначимо, що попередньо справу відкрили за легке тілесне ушкодження, але згодом перекваліфікували.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: химические ожоги телесные повреждения суды
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

192
Sanay:
Сьогодні, 09:48

Щас бы орать и стучать по моему подоконнику, а потом подавать в суд, за легкие/средние телесные.  


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