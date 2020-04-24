У Кременчуці один чоловік облив іншого невідомою речовиною - останній отримав хімічні опіки

Сегодня, 15:31 Просмотров: 1 153

Чоловік постраждав під час сварки

24 квітня до Кременчуцького відділу поліції медпрацівники повідомили, що до місцевої лікарні доставили 45-річного кременчужанина із хімічними опіками. У чоловіка констатували опіки обличчя, шиї, живота, частини руки та стегна.





Поліцейські встановили особу, яка може бути причетною до травмування потерпілого. Ним виявився його 60-річний знайомий.





За попередньою версією слідства, між чоловіками виник конфлікт. Під час сварки один із чоловіків вилив на потерпілого невідому речовину, яка спричинила опіки на тілі. Наразі речові докази вилучено, а обоє чоловіків дають свідчення слідчому.





Відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).