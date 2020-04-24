Від плати за оренду комунальних приміщень у Кременчуці звільнили бізнес, який не працює під час карантину

Сегодня, 15:05 Просмотров: 904 Комментариев: 1

24 квітня на сесії Кременчуцької міськради депутати ухвалили рішення про звільнення від орендної плати за комунальні приміщення під час карантину. Проєкт рішення передбачав звільнення всіх орендарів. Проте і на депутатських комісіях, і під час сесії буди дискусії з цього приводу, адже бюджет втрачає гроші від оренди.





Врешті депутати підтримали поправку голови бюджетної комісії Олександра Плескуна. Він запропонував звільнити від плати за приміщення лише тих орендарів, які не працюють під час карантину. Йдеться про тих, чия робота заборонена відповідно до Постанови КМУ №211 (зі змінами) від 11.03.20 року. Зокрема, це суб’єкти господарювання, робота яка передбачає приймання відвідувачів:

заклади громадського харчування (ресторани, кафе тощо);

торгівельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності;

фітнес-центри;

заклади культури;

заклади торговельного і побутового обслуговування населення (крім продуктових магазинів, аптек та іншої торгівлі товарами та надання послуг першої необхідності відповідно до переліку в Постанові КМУ).

Усі орендарі комунальних приміщень, яким не заборонена робота під час карантину, платитимуть орендну плату за комунальні приміщення.