Кременчук недоотримає 3,7 млн грн: депутат Таценюк протягнув рішення про знижки з оплати за землю для будівництва

Сегодня, 16:33 Просмотров: 677 Комментариев: 2

23 квітня на сесії Кременчуцької міськради депутати ухвалили рішення «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області». Фактично це рішення в черговий раз встановлює знижки з нормативно-грошової оцінки землі для об'єктів будівництва. Щороку такий проєкт рішення подає депутат Віталій Таценюк, який має будівельний бізнес.









До речі, це вже друга спроба депутата подбати для знижки для будівельного бізнесу на 2020 рік, перша (у грудні 2019 року) була неуспішною – депутати не ухвалили рішення, щоб не робити «дірку» в бюджеті за рахунок знижок на оренду землі. Але Таценюк не здався і таки протягнув рішення.





По суті змін: базою для нарахування плати за оренду землі слугує її нормативно-грошова оцінка (залежно від функціонального призначення ділянки). Нормативно-грошова оцінка коригується щороку на державному рівні. Та місцеві органи влади можуть встановлювати відсоток від нормативно-грошової оцінки (понижуючий коефіцієнт). Ініціатором цих понижуючих коефіцієнтів щороку й виступає Віталій Таценюк.





Відповідно до рішення, яке встановлює знижки з 1 травня по 31 грудня 2020 року, понижуючий коефіцієнт для визначення плати за землю варіюється від 15% (для будівництва та обслуговування об'єктів торгівлі; для будівництва та обслуговування об'єктів побутового обслуговування) до 51% (для розміщення та експлуатації будівель і споруд технічної інфраструктури). Для об’єктів будівництва знижка одна з найвищих – 33%. (Детальніше - у таблицях з додатку до рішення.)









Під час обговорення проти знижок і втрат до бюджету виступив голова депутатської земельної комісії Руслан Ульянов. Депутат Плескун письмово пропонував внести зміни до проєкту рішення та застосувати його лише до тих юросіб, які взяли земельні ділянки в оренду для будівництва за останні 5 років. Але й ця правка не пройшла.





Натомість депутат Таценюк дуже просив підтримати проєкт рішення, мотивуючи це тим, що будівельникам зараз непросто.

І депутати підтримали рішення 25 голосами, навіть попри позицію департаменту фінансів виконкому, яке подало зауваження до проєкту.





«Бюджет на 2020 рік вже затверджено, тому Департамент фінансів проти прийняття рішень, які впливають на зменшення надходжень до доходної частини бюджеті чи збільшення видаткової частини. За інформацією управління земельних ресурсів, орієнтовна сума втрат місцевого бюджету за період з 1 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року складе близько 3 700 тис грн», - сказано у зауваженнях департаменту фінансів.





- Але ці зекономлені кошти для забудовників можуть бути поштовхом для місцевої економіки, для робочих місць та залучати кошти у об’єкти нерухомості», - сказав під час сесії щодо бюджетних втрат мер Віталій Малецький і попросив підтримати проєкт Таценюка.





Насправді втрати від плати за землю будуть ще більшими: департамент фінансів нагадав депутатам, що у зв’язку з карантином ця плата не нараховується за березень (за рішенням Кабміну).