Реконструкція в прольоті: на боротьбу з коронавірусом зняли кошти з реконструкції стадіону «Кредмаш»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 600 Коментарів: 2

У квітні Верховна Рада України перекроїла бюджет й на боротьбу з коронавірусом зняла частину коштів з Державного фонду регіонального розвитку. Тоді обсяг фінансування ДФРР з державного бюджету зменшили на 4,9 млрд грн. Після засідання Комісії з відбору та оцінки інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, 31 проєкт виключили, а по іншим - скоротили фінансування. Під удар потрапила й реконструкція стадіону на вулиці Гагаріна.





Зі стадіону повністю зняли фінансування з державного бюджету на цей рік. Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел, завершена проєктно-кошторисна документація, залишилося лише дофінансувати проєкт з резервів МФК «Кремінь». Розпочинати роботи лише за рахунок міського бюджету - не планують.









У списку на фінансування залишився проєкт створення безпечного середовища громади Кременчука (впровадження сучасних інформаційних технологій). На його фінансування з державного бюджету виділять – 12 753 369 грн.



