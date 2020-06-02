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Реконструкція в прольоті: на боротьбу з коронавірусом зняли кошти з реконструкції стадіону «Кредмаш»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 600 Коментарів: 2

 

З більшості проєктів Полтавщини уряд зняв фінансування

У квітні Верховна Рада України перекроїла бюджет й на боротьбу з коронавірусом зняла частину коштів з Державного фонду регіонального розвитку. Тоді обсяг фінансування ДФРР з державного бюджету зменшили на 4,9 млрд грн. Після засідання Комісії з відбору та оцінки інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, 31 проєкт виключили, а по іншим - скоротили фінансування. Під удар потрапила й реконструкція стадіону на вулиці Гагаріна.


Зі стадіону повністю зняли фінансування з державного бюджету на цей рік. Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел, завершена проєктно-кошторисна документація, залишилося лише дофінансувати проєкт з резервів МФК «Кремінь». Розпочинати роботи лише за рахунок міського бюджету - не планують. 


Стадіон «Кредмаш» з'явився на карті національного проєкту «Велике будівництво»


У списку на фінансування залишився проєкт створення безпечного середовища громади Кременчука (впровадження сучасних інформаційних технологій). На його фінансування з державного бюджету виділять – 12 753 369 грн.


13 мільйонів наші: проєкт «Безпечне місто» переміг у «Громадському бюджеті Полтавщини»
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Автор: Альона Душенко
Теги: стадіон коронавірус реконструкція бюджет ДФРР

Коментарі: 2

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marinochka__30:
Сьогодні, 15:23

Розпочинати роботи лише за рахунок міського бюджету - не планують. Меня это больше всего радует)


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sergey.kovalenko:
Сьогодні, 16:06

Ну как всегда, расчитывали на одно, а из-за пандемии все пошло как попало...Долго Украина будет восстанавливаться после коронавируса, и так в долгах.


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