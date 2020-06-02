Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна24340
Кременчук109
Хворі:
Україна13535
Кременчук4
Одужало:
Україна10078
Кременчук101
Померло:
Україна727
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні кількість інфікованих коронавірусом збільшилася на 328

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Загалом вже 24 340 випадків COVID-19

Станом на ранок 2 червня в Україні 24 340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померло 727 людей, 10 078 пацієнтів одужало, - інформує МОЗ України. За добу зафіксовано 328 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1029 випадків;
  • Волинська область — 942 випадки;
  • Дніпропетровська область — 943 випадки;
  • Донецька область — 164 випадки;
  • Житомирська область — 776 випадків;
  • Закарпатська область — 1216 випадків;
  • Запорізька область — 450 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1442 випадки;
  • Кіровоградська область — 516 випадків;
  • м. Київ — 3071 випадок;
  • Київська область — 1623 випадки;
  • Львівська область — 1734 випадки;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 294 випадки;
  • Одеська область — 896 випадків;
  • Полтавська область — 271 випадок;
  • Рівненська область — 1823 випадки;
  • Сумська область — 173 випадки;
  • Тернопільська область — 1180 випадків;
  • Харківська область — 1105 випадків;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 458 випадків;
  • Чернівецька область — 3410 випадків;
  • Черкаська область — 411 випадків;
  • Чернігівська область — 188 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

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