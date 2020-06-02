За добу в Україні кількість інфікованих коронавірусом збільшилася на 328
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Загалом вже 24 340 випадків COVID-19
Станом на ранок 2 червня в Україні 24 340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померло 727 людей, 10 078 пацієнтів одужало, - інформує МОЗ України. За добу зафіксовано 328 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1029 випадків;
- Волинська область — 942 випадки;
- Дніпропетровська область — 943 випадки;
- Донецька область — 164 випадки;
- Житомирська область — 776 випадків;
- Закарпатська область — 1216 випадків;
- Запорізька область — 450 випадків;
- Івано-Франківська область — 1442 випадки;
- Кіровоградська область — 516 випадків;
- м. Київ — 3071 випадок;
- Київська область — 1623 випадки;
- Львівська область — 1734 випадки;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 294 випадки;
- Одеська область — 896 випадків;
- Полтавська область — 271 випадок;
- Рівненська область — 1823 випадки;
- Сумська область — 173 випадки;
- Тернопільська область — 1180 випадків;
- Харківська область — 1105 випадків;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 458 випадків;
- Чернівецька область — 3410 випадків;
- Черкаська область — 411 випадків;
- Чернігівська область — 188 випадків.