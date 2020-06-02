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У Кременчуці грабіжника звільнили з-під варти після оголошення вироку

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 396

Чоловік пограбував двох жінок у 2018 році, невдовзі його взяли під варту. Через два роки обвинувачений почув свій вирок у вигляді двох років тюрми, які він відсидів у СІЗО

22 травня Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок раніше судимому чоловіку, який у травні 2018 року пограбував двох жінок.


17 травня 2018 року близько 18.00 злочинець підстеріг свою жертву біля будинку №5 на вулиці генерала Родимцева. Грабіжник пішов за жінкою до під'їзду, де біля дверей зірвав з неї золотий ланцюжок вартістю 5 700 гривень.


Пограбування повторилося 18 травня. Близько 17.55 грабіжник був біля будинку №26/41 на проспекті Свободи. Пішов за потерпілою до під'їзду цього ж будинку. Коли жінка зайшла, чоловік схопив її за шию та зірвав коштовний ланцюжок вартістю 6 377 гривень.


С кременчужанки в подъезде сорвали золотую цепочку


Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.


Потерпілі заявили до обвинуваченого цивільні позови про стягнення майнової шкоди та моральної шкоди. Одна жінка вимагала 5700 гривень та 20 тисяч гривень, інша - 20 тисяч гривень та 10 тисяч гривень відповідно.


Вирок суду


Чоловіка визнали винним у порушенні ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Покарання - 2 роки 3 дні позбавлення волі.


Строк відбуття покарання чоловіку зарахували з моменту обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме з 19 травня 2018 року. Тому обвинуваченого звільнили із зали суду у зв'язку з повним відбуттям призначеного покарання.


Цивільні позови потерпілих залишили без розгляду.


Ознайомитися з вироком суду можна тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: грабеж грабитель грабіжник

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