У Кременчуці цьогоріч рятувальники чергуватимуть на 2 офіційних і 8 стихійних пляжах, повідомляє пресслужба мерії. За інформацією керівника КП «Кременчук Аква-сервіс» Василя Білоуса, на центральному пляжі працюватиме стаціонарний рятувальний пост.
В інших місцях працюватимуть сезонні рятувальні пости:
В місцях масового відпочинку біля води вже провели обстеження дна. Завершуються і роботи з благоустрою зон відпочинку, встановлені навіси від сонця, лави, роздягальні. На центральному пляжі працюватимуть фонтанчики з питною водою, мийки для ніг, медпункт.
В інших місцях масового відпочинку біля води аптечки з медикаментами находитимуться у матросів-рятувальників, які вже пройшли відповідні курси надання домедичної допомоги.
Остаточний висновок про готовність пляжів для проведення купального сезону буде зроблено на черговому засіданні комісії з питань ТЕБ і НС. Зазвичай, купальний сезон у Кременчуці розпочинається 15 травня та триває до 15 вересня.