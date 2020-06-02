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У Кременчуці цьогоріч рятувальники чергуватимуть на 2 офіційних і 8 стихійних пляжах

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 438

 

Купальний сезон у місті досі не стартував

У Кременчуці цьогоріч рятувальники чергуватимуть на 2 офіційних і 8 стихійних пляжах, повідомляє пресслужба мерії. За інформацією керівника КП «Кременчук Аква-сервіс» Василя Білоуса, на центральному пляжі працюватиме стаціонарний рятувальний пост.


В інших місцях працюватимуть сезонні рятувальні пости:

  • на пляжі у парку «Воїнів-інтернаціоналістів»;
  • в районі кафе «Афіни»;
  • в районі човнової станції «Демурівка»;
  • біля бару «Восьминіг»;
  • в районі човнової станції на вул. Чумацький шлях;
  • в районі вул. Керченська;
  • в районі споркомплексу «Спортлайф»;
  • в районі перехрестя вулиць Героїв Крут і Героїв України;
  • на намитій косі в парку культури та відпочинку «Придніпровський».

В місцях масового відпочинку біля води вже провели обстеження дна. Завершуються і роботи з благоустрою зон відпочинку, встановлені навіси від сонця, лави, роздягальні. На центральному пляжі працюватимуть фонтанчики з питною водою, мийки для ніг, медпункт.


Літо вже близько: пляжі Кременчука готують до купального сезону


В інших місцях масового відпочинку біля води аптечки з медикаментами находитимуться у матросів-рятувальників, які вже пройшли відповідні курси надання домедичної допомоги.


Остаточний висновок про готовність пляжів для проведення купального сезону буде зроблено на черговому засіданні комісії з питань ТЕБ і НС. Зазвичай, купальний сезон у Кременчуці розпочинається 15 травня та триває до 15 вересня.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: купальный сезон купальний сезон пляжи

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