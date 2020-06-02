Відбудовані будинки та їжа для дітей: кременчуцька легкоатлетка Ольга Ляхова допомагає в Кенії

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 428

Повернення додому кременчуцької легкоатлетки Ольги Ляхової знову відклалося через пандемію коронавірусу. Дівчина разом з друзями запустила благодійний проєкт з продажу сувенірів пов'язаних з Кенією. За виручені кошти для сімей з Кенії закупили продукти харчування, речі першої необхідності, навіть допомагають відбудувати будиночки та курятники.









- Представляємо разом з Дашею Михайловою наш проєкт допомоги нужденним кенійським сім’ям. Тут ви зможете придбати собі кенійський сувенір або екіпіровку, і тим самим допомогти бідним сім’ям. Також ми будемо вести пряму трансляцію і покажемо вам справжню Кенію. Разом ми зробимо світ кращим! - написала Ольга.





Звіти та сувеніри у вигляді статуеток та брелоків слонів/жираф/тигрів, спортивної форми, браслетів - все це можна знати на сторінці Ольги Ляхової в інстаграм.



