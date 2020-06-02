Відбудовані будинки та їжа для дітей: кременчуцька легкоатлетка Ольга Ляхова допомагає в Кенії

Повернення додому кременчуцької легкоатлетки Ольги Ляхової знову відклалося через пандемію коронавірусу. Дівчина разом з друзями запустила благодійний проєкт з продажу сувенірів пов'язаних з Кенією. За виручені кошти для сімей з Кенії закупили продукти харчування, речі першої необхідності, навіть допомагають відбудувати будиночки та курятники.
Звіти та сувеніри у вигляді статуеток та брелоків слонів/жираф/тигрів, спортивної форми, браслетів - все це можна знати на сторінці Ольги Ляхової в інстаграм.