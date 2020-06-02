Поліція затримала розбійника, який побив та пограбував кременчужанина

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 1 226 Коментарів: 3

Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вчиненні розбійного нападу у Кременчуці.





За інформацією Кременчуцького відділу поліції, 30 травня близько 1.00 медики повідомили про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями 26-річного кременчужанина (1994 р.н.- автор). Під час спілкування з потерпілим правоохоронці встановили, що чоловіка побив невідомий на вулиці Гвардійській. Також молодик повідомив про відсутність мобільного телефону, електронних сигарет та документів.





Поліцейські підозрюють, що до скоєння розбійного нападу може бути причетний 42-річний мешканець сусідньої області (1978 р.н. - автор). Останній переховувався від слідства за скоєння ряду крадіжок.





Нападник встиг здати речі потерпілого в один із місцевих ломбардів. Речові докази вилучені.





Фігуранту повідомили про підозру. Слідчими розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.