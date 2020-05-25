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Стадіон «Кредмаш» з'явився на карті національного проєкту «Велике будівництво»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 355

 

Експертизу проєкту мають завершити до кінця місяця

Стадіон на вулиці Гагаріна (раніше стадіон «Кредмаш», - ред.) з'явився на карті національного проєкту «Велике будівництво». На мапі позначені об’єкти, що будують чи реконструюються цього року в країні: 157 дошкільних закладів, 246 шкіл, 170 стадіонів і спортивних споруд, 422 амбулаторії, 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, а також ремонт доріг державного та місцевого значення.


 


Програма здійснюється за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» та коштів місцевих бюджетів.


Ще у лютому озвучували кінцеву дату презентації проєкту - березень, а вже у травні проводити перші роботи з його реконструкції. «ТелеграфЪ» поцікавився у директора МФК «Кремінь» Андрія Недяка та віцемера Руслана Проценка, як просувається проєкт реконструкції стадіону. До речі, на початку травня стадіон на вул. Гагаріна відзначив 92-річницю.


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Благання кременчужан про реконструкцію стадіону на вулиці Гагаріна


Ми направили у мерію запит в якому запитували про фінансування проєкту. Ніяких конкретних дат початку робіт або презентації готового проєкту не називалися. Проте озвучувалися цифри на завершення проєктно-кошторисної документації та на першу чергу будівництва стадіону у розмірі - 13 685 066 грн.


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Директор «Кременя» повідомив, що проєкт знаходиться на завершальному етапі, і вже до кінця місяця має отримати позитивну відповідь.


Представлення самого проєкту реконструкції відбудеться лише після того, як з міського бюджету буде профінансована кінцева експертиза проєктно-кошторисної документації.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол стадіон реконструкція бюджет

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