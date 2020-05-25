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Надзвичайні новини, Полтавщина

Жителя сусідньої області підозрюють у наданні хабаря поліцейському Кременчуцького району

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 264

За тисячу гривень чоловік хотів «викупити» незареєстрований мопед

Жителю Світловодська Кіровоградської області повідомлено про підозру у наданні службовій особі неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.


Чоловік дав начальнику одного із секторів реагування патрульної поліції Кременчуцького відділення поліції тисячу гривень за повернення вилученого незареєстрованого мопеда. Від грошей правоохоронець відмовився, злочин задокументували.


Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: взятка хабар мопед

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