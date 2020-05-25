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Кременчук, Здоров'я

З 1 червня у лікарнях Кременчука розпочнеться планове лікування пацієнтів

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 156

 

При необхідності ушпиталення пацієнтам проводитимуть ПЛР- або ІФА-обстеження

У Кременчуці з 1 червня всі лікувальні заклади, що проводять планове лікування, розпочинають роботу, в тому числі і Перша міська лікарня, один з корпусів якої на період пандемії COVID-19 працював як провізорний шпиталь для прийому хворих з коронавірусною інфекцією. Про це повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Максим Середа на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Прийом планових пацієнтів кременчуцькі медзаклади здійснюватимуть відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я, при необхідності ушпиталення людям треба буде провести ПЛР- або ІФА-обстеження.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: больницы пациенты

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