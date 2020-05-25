25 травня у Кременчуці відкрили пам'ятну дошку поету Олегу Головку

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Дошку встановили на будинку по вулиці Першотравневій, 41/3, де довгий час жив, працював і творив видатний кременчужанин

25 травня у Кременчуці відкрили пам’ятну дошку українському поетові, члену Національної спілки письменників України Олегу Головку. Її встановили на будинку по вулиці Першотравневій, 41/3, де довгий час жив, працював і творив поет. Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, дошку виготовили за рахунок коштів міського бюджету.









В урочистому заході взяли участь дружина поета Світлана Андріївна, голова спілки літераторів Кременчука «Славутич» Федір Чужа, рідні та друзі поета, представники міської влади і територіальної громади. Багато теплих слів прозвучало на адресу Олега Головка, його згадували не тільки як талановитого поета та письменника, а й прекрасного сім’янина та друга. Присутні поклали квіти до пам’ятної дошки видатному кременчужанину.

Головко Олег Федотович (01.09.1940 р., с. Рахни-Собові, нині Рахни Гайсинського р-ну, Вінницької обл. – 10.06.2016 р., м. Кременчук Полтавської обл.) – поет, з 1974 року член Національної спілки письменників України. Закінчив Томський електромеханічний інститут залізничного транспорту (РФ, 1962 р.), відтоді працював (з перервою) на Південній залізниці у Кременчуці. Писав російською та українською мовами, є автором поетичних збірок «Радио на сосне» (Томск, 1963), «Стежка до рідної хати» (1968), «Поїзди надії» (1984), «Струны тайги» (1988), «Йшла коза-дереза» (1990), «Пливе щука з Кременчука» (1990), «Гаптовані рушники» (1990), «Прощання з рідною хатою» (1991), «Нерозумний песик» (1992).