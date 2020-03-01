3000 грн виділять на меморіальну дошку поету Олегу Головку

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З міського бюджету Кременчука виділять 3 тисячі гривень на встановлення меморіальної дошки поету Олегу Головку. Відповідне рішення «Про виділення коштів з цільового фонду міської ради на придбання та встановлення меморіальної дошки» затвердили на засіданні міськвиконкому.





Згідно з рішенням 3 000 грн виділять управлінню культури і туризму на придбання та встановлення меморіальної дошки поету, члену Національної спілки письменників України Олегу Головку на фасаді будинку № 14/3 по вулиці Першотравневій в Кременчуці.





Нагадаємо, що 10 червня 2016 року, на 76-му році життя помер відомий кременчуцький поет Олег Головко.





Олег Федотович Головко народився 1 вересня 1940 року в селі Рахни-Собів Гайсинського р-ну Вінницької обл. Після закінчення Томського електромеханічного інституту залізничного транспорту (1962) приїхав працювати до Кременчука заступником начальника Кременчуцької дистанції сигналізації та зв’язку Південної залізниці (1965–1974). Згодом поїхав у м. Тинда де працював начальником відділу сигналізації та зв’язку Дирекції будівництва БАМу (м. Тинда) (1974–1979), після чого знов повернувся у наше місто.





З 1979 по 2006 рік працював головним інженером Кременчуцької дистанції сигналізації та зв’язку (1979–2006). Був членом Національної спілки письменників України з 1974. Писав українською та російською мовами. Співавтор колективних збірок «Над Томью-рекой» (1961), «Мои друзья». Автор поетичних книг «Радио на сосне» (Томськ, 1962), «Стежка до рідної хати» (К., 1968), «Поїзди надії» (К., 1974), «Струны тайги» (Х., 1989), «Гаптовані рушники» (К., 1990), «Прощання з рідною хатою» (Кіровоград, 1991), «Йшла коза-дереза» (К., 1990), «Пливе щука з Кременчука» (Х., 1990), «Нерозумний песик» (Х., 1991).