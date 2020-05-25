За рік ціна на газ для кременчужан знизилася майже утричі, і – це ще не межа

Ціна на газ длякременчужанн знизилася в 2,8 разів – порівняно з травнем 2019 року. Але при цьому споживачі стали платити окремо за транспортування газу
ТОВ «Кременчукгаз-постачання» оприлюднило ціни на газ у травні поточного року, для населення у Кременчуці: це 2948,13 грн за 1000 куб м з ПДВ, тобто по 2,95 грн за 1 куб м.
Ціна на газ складається з таких показників:
Нагадаємо, в різних операторів у регіонах відпускна ціна на газ відрізняється через те, що різною є плата оператору газотранспортної системи.
Зменшення ціни у травні відбулося завдяки зниженню на 21% (порівняно з квітнем) базової ціни на газ від НАК «Нафтогаз України», для побутових споживачів вона склала 2275,72 грн за 1000 куб м.
Протягом опалювального сезону 2019-2020 років ціна на газ після коливань протягом чотирьох місяців із січня почала стабільно знижуватися. У таблиці та на інфографіці представлені ціна для споживачів Кременчука за 1 куб м, з ПДВ.
Фактично ціна на газ у травні знизилася до рекордно низького показника – майже удвічі порівняно з початком опалювального сезону.
|
місяць
|
ціна за 1 куб м, грн
|
жовтень 2019 р.
|
5,708
|
листопад
|
6,479
|
грудень
|
5,713
|
січень 2020 р.
|
5,868
|
лютий
|
5,005
|
березень
|
4,326
|
квітень
|
3,712
|
травень
|
2,948
Довідково: у травні 2019 року ціна на газ для населення складала 8,25 грн за 1 куб м – і це після тривалих перипетій між урядом та НАК «Нафтогаз України», який пручався і не хотів знижувати базову ціну. У квітні 2019 року ціна сягала 8,55 грн за куб м. Таким чином, за рік знизилася у 2,8 разів.
Проте не варто забувати, що нині в ціну газу як товару не входить плата за розподіл (за послуги, які містянам надає ПрАТ «Кременчукгаз). Тепер ця плата йде окремим платежем і є різною залежно від обсягів транспортування газу конкретному домогосподарству.
Разом із тим, базова ціна на газ від НАК «Нафтогаз України» досягла рекордно низького рівня. Як зазначають у «Нафтогазі», на це вплинула світова економічна криза: вона викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, у тому числі – на природний газ.
«За даними аналітиків НАК «Нафтогаз України», у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де через ґрунтовну підготовку до попереднього опалювального сезону та теплу зиму накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою – 17,5 млрд кубометрів», - говориться у повідомленні компанії.
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв зазначає, що цінова ситуація та великі запаси газу в українських сховищах дозволять «зробити плавний та безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку».
Варто зазначити, що й зараз при формуванні ціни на газ задіяні ринкові механізми. Разом із тим, відповідно до Постанови Кабміну про ПСО (покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу) ціна є регульованою: вона залежить від ціни на газ у промисловості та визначається за формулою. Водночас, у Постанові є запобіжник, який не дозволяє підвищити ціну вище певного рівня. У «Нафтогазі» з минулого року роблять спроби скасувати постанову про ПСО і відпустити ціни на газ повністю у вільне плавання, про що й зараз говорить Коболєв.
Чи вигідний населенню повністю вільний ринок газу? І як поведе себе ціна надалі? Голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко зазначає, що зараз побутовим споживачам не варто боятися вільного ринку – ціна на газ для них і так була завищена. Він прогнозує, що принаймні півроку ціна на газовому ринку знижуватиметься ще.
Він додає: на деяких свердловинах російського «Газпрому» вже зараз ціна видобутку газу є вищою ніж та, за якою газ продається в Європу.