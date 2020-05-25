За рік ціна на газ для кременчужан знизилася майже утричі, і – це ще не межа

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 787

Ціна на газ длякременчужанн знизилася в 2,8 разів – порівняно з травнем 2019 року. Але при цьому споживачі стали платити окремо за транспортування газу

ТОВ «Кременчукгаз-постачання» оприлюднило ціни на газ у травні поточного року, для населення у Кременчуці: це 2948,13 грн за 1000 куб м з ПДВ, тобто по 2,95 грн за 1 куб м.





Ціна на газ складається з таких показників:

ціни газу НАК «Нафтогаз України» - 2275,72 грн. за 1000 м3 без ПДВ;

плата за послуги ТОВ «Оператор ГТС України» – 124,1600 грн. без ПДВ

торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу на рівні 2,5% від ціни закупівлі природного газу, що складає 56,89 грн. за 1000 куб м без ПДВ;

ПДВ на ціну газу, загальний тариф на транспортування, торговельну надбавку постачальника в розмірі 20% - 491,36 грн.

Порівняно з квітнем ціна знизилася на 764 грн за 1000 куб м або на 20,6%. (У квітні ціна на газ складала 3712,30 грн за 1000 куб м).

Нагадаємо, в різних операторів у регіонах відпускна ціна на газ відрізняється через те, що різною є плата оператору газотранспортної системи.





Зменшення ціни у травні відбулося завдяки зниженню на 21% (порівняно з квітнем) базової ціни на газ від НАК «Нафтогаз України», для побутових споживачів вона склала 2275,72 грн за 1000 куб м.





Протягом опалювального сезону 2019-2020 років ціна на газ після коливань протягом чотирьох місяців із січня почала стабільно знижуватися. У таблиці та на інфографіці представлені ціна для споживачів Кременчука за 1 куб м, з ПДВ.





Фактично ціна на газ у травні знизилася до рекордно низького показника – майже удвічі порівняно з початком опалювального сезону.





місяць ціна за 1 куб м, грн жовтень 2019 р. 5,708 листопад 6,479 грудень 5,713 січень 2020 р. 5,868 лютий 5,005 березень 4,326 квітень 3,712 травень 2,948

Довідково: у травні 2019 року ціна на газ для населення складала 8,25 грн за 1 куб м – і це після тривалих перипетій між урядом та НАК «Нафтогаз України», який пручався і не хотів знижувати базову ціну. У квітні 2019 року ціна сягала 8,55 грн за куб м. Таким чином, за рік знизилася у 2,8 разів.





Проте не варто забувати, що нині в ціну газу як товару не входить плата за розподіл (за послуги, які містянам надає ПрАТ «Кременчукгаз). Тепер ця плата йде окремим платежем і є різною залежно від обсягів транспортування газу конкретному домогосподарству.













Газ на історичному мінімумі

Разом із тим, базова ціна на газ від НАК «Нафтогаз України» досягла рекордно низького рівня. Як зазначають у «Нафтогазі», на це вплинула світова економічна криза: вона викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, у тому числі – на природний газ.





«За даними аналітиків НАК «Нафтогаз України», у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де через ґрунтовну підготовку до попереднього опалювального сезону та теплу зиму накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою – 17,5 млрд кубометрів», - говориться у повідомленні компанії.







Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв зазначає, що цінова ситуація та великі запаси газу в українських сховищах дозволять «зробити плавний та безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку».





Варто зазначити, що й зараз при формуванні ціни на газ задіяні ринкові механізми. Разом із тим, відповідно до Постанови Кабміну про ПСО (покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу) ціна є регульованою: вона залежить від ціни на газ у промисловості та визначається за формулою. Водночас, у Постанові є запобіжник, який не дозволяє підвищити ціну вище певного рівня. У «Нафтогазі» з минулого року роблять спроби скасувати постанову про ПСО і відпустити ціни на газ повністю у вільне плавання, про що й зараз говорить Коболєв.





Ціна на газ падатиме ще принаймні півроку - експерт





Чи вигідний населенню повністю вільний ринок газу? І як поведе себе ціна надалі? Голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко зазначає, що зараз побутовим споживачам не варто боятися вільного ринку – ціна на газ для них і так була завищена. Він прогнозує, що принаймні півроку ціна на газовому ринку знижуватиметься ще.





- Ринкова ціна для населення, по суті, діє вже давно. Хоча і є механізм розрахунку за формулою, але ціна на газ плаваюча і залежить від ринку. Водночас, у Постанові про ПСО не зовсім вірно були відображені деякі механізми формування ціни, і за рахунок цього ціна на газ для населення у певні періоди навіть була вищою, ніж для промисловості. Ця Постанова діє до 1 липня, потім, швидше за все, вона не діятиме (не буде подовжена – ред.). Для населення, по суті, нічого не зміниться. Як була ринкова ціна – так і буде. Тенденція така: ціни на газ у Європі та у світі знижуються, і вони знижуватимуться принаймні ще півроку. І населення платитиме небагато, - каже керівник «Кременчукгазу».





Він додає: на деяких свердловинах російського «Газпрому» вже зараз ціна видобутку газу є вищою ніж та, за якою газ продається в Європу.





- Коронавірус загальмував економіку. Споживання газу падає, а обсяги його видобутку великі. Це об’єктивна реальність. Думаю, падіння буде ще півроку. Ймовірно, будуть коливання, але не великі. А рости ціна на газ розпочне, ймовірно, у 2022 році, - прогнозує Богдан Оксененко.