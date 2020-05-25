Де завтра в Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 19:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
26 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Мічуріна 74;
- вул. Чкалова, 108-179;
- пров. Робітничий;
- пров. Сиваський;
- вул. Космонавтів, 21-86;
- вул. Академіка Герасимовича, 51-84;
- вул. Чумацький шлях,45-67;
- вул. Григорія Чуркіна;
- вул. Ліщинова;
- вул. Мєндєлєєва, 18-24;
- вул. Чорноморська;
- вул. Тіниста;
- вул. Василя Стуса, 18-42;
- пров. Гайдамацький;
- пров. Михайлівський;
- пров. Пилипа Орлика;
- пров. Самойлівський;
- пров. Космічний;
- пров. Автобусний;
- пров. Грузинський, 11-27;
- пров. Вагонобудівний;
- пров. Патаржинського;
- пров. Івана Миколайчука;
- пр. Самойлівський;
- туп. Самойлівський.