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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 928

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

26 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Мічуріна 74;
  • вул. Чкалова, 108-179;
  • пров. Робітничий;
  • пров. Сиваський;
  • вул. Космонавтів, 21-86;
  • вул. Академіка Герасимовича, 51-84;
  • вул. Чумацький шлях,45-67;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Мєндєлєєва, 18-24;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Василя Стуса, 18-42;
  • пров. Гайдамацький;
  • пров. Михайлівський;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • пров. Самойлівський;
  • пров. Космічний;
  • пров. Автобусний;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • пров. Вагонобудівний;
  • пров. Патаржинського;
  • пров. Івана Миколайчука;
  • пр. Самойлівський;
  • туп. Самойлівський.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго

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