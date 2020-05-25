«Навіть підстрибнув, коли не забили», - голкіпер «Кременя» про кіберматч з «Металістом 1925»

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24 травня мав відбутися останній тур чемпіонату України з футболу у Першій лізі, «Кремінь» у Харкові мав зустрітися з «Металістом 1925». Проте пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Харків’яни на час карантину проводили кібертурнір за участю своєї команди й, в рамках 30-го туру, зіграли з «Кременем». Гра відбувалася в рамках комп'ютерного моделювання за допомогою футбольного симулятора «FIFA-19».





У цьому матчі «Кремінь» поступився господарям з рахунком – 1:2, гол престижу виконав Іван Куць. Хоча гра була лише комп’ютерним моделюванням варто відзначити Андрія Олійника, який як в житті, так і в грі, зробив кілька неймовірних сейвів.

«Металіст 1925» - «Кремінь» 2:1

Голи: Коваленко 9, Дехтяренко 51 – Куць 89





Голкіпер «Кременя» Андрій Олійник після матчу поділився враженнями від гри та від завершення чемпіонату.

- Андрію, як тобі ідея проведення таких матчів? Цікаво було спостерігати за собою зі сторони?





- Мені було дуже цікаво подивитися. Навіть підстрибував, коли не забивали. Думав за пляшкою пивка сходити:) Ідея цікава, з огляду на безфутбольну ситуацію.









- Витягнув би два м'ячі, які влетіли нам у ворота?





- Перший гол я проґавив, а ось другий думаю не зовсім в кут потрапив, так що міг і відбивати (сміється Андрій, - ред.)





- Що думаєш про завершення чемпіонату у Другій лізі та призупинення у Першій? На твою думку, який з варіантів завершення змагань ти вважаєш найбільш вірним й чому?





- На рахунок того, що призупинили ігри... Так і загалом… Нас всіх позбавили права вибору. Ось сидіть вдома і не виходьте. А умови з якими я й всі інші повинні сидіти?





Вірус звичайно є, але не думаю, щоб він був страшніше інших захворювань, від яких помирають. Навпаки, свіже повітря і здоровий спортивний спосіб життя - це шлях до протидії цьому вірусу.





Я за продовження чемпіонату, але без тих вимог, які ставлять перед клубами. Вони нездійсненні.