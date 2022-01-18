На Кременчуччині під час п'янки чоловік забив знайомого сокирою

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Про вбивство до поліції повідомив сусід зловмисника

18 січня близько 9.00 до сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Семенівка) Кременчуцького райуправління поліції звернувся місцевий житель та розповів, що його сусід скоїв вбивство.

Слідчо-оперативна група та наряди груп реагування поліції Семенівщини, які прибули на виклик, з'ясували, що 66-річний чоловік під час спільної п'янки сокирою вбив свого 44-річного знайомого.

Чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють в умисному вбивстві, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Наразі слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.