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Надзвичайні новини

На Кременчуччині під час п'янки чоловік забив знайомого сокирою

Сьогодні, 16:53 Переглядів: 237

 

Про вбивство до поліції повідомив сусід зловмисника

18 січня близько 9.00 до сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Семенівка) Кременчуцького райуправління поліції звернувся місцевий житель та розповів, що його сусід скоїв вбивство. 

Слідчо-оперативна група та наряди груп реагування поліції Семенівщини, які прибули на виклик, з'ясували, що 66-річний чоловік під час спільної п'янки сокирою вбив свого 44-річного знайомого.

Чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють в умисному вбивстві, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Наразі слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: вбивство убийство сокира пьянка
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