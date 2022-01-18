Хто з кременчужан залишиться без світла на Водохреще

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 51

У «Полтаваобленерго» повідомили, де в Кременчуці тимчасово відключать світло на Водохреще, 19 січня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних елекромережах.

З 8.00 до 17.00 відключать електроенергію за адресами: