1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук

Хто з кременчужан залишиться без світла на Водохреще

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 51

 

Причина - проведення ремонтних робіт на електромережах

У «Полтаваобленерго» повідомили, де в Кременчуці тимчасово відключать світло на Водохреще, 19 січня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних елекромережах.

З 8.00 до 17.00 відключать електроенергію за адресами:

  • вул. Енергетиків;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Садківська;
  • вул. Озерна;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Гайдамацька;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Соломії Крушельницької;
  • вул. Олександра Печерського;
  • вул. Приходька;
  • пров. Лубенський;
  • пров. Заводський;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • пров. Космонавтів;
  • пров. Бородинський;
  • пров. Чорноморський;
  • пров. Грузинський;
  • пров. Садківський;
  • пров. Каменогірський;
  • туп. Озерний.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх