Хто з кременчужан залишиться без світла на Водохреще
Сьогодні, 17:11
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Причина - проведення ремонтних робіт на електромережах
У «Полтаваобленерго» повідомили, де в Кременчуці тимчасово відключать світло на Водохреще, 19 січня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних елекромережах.
З 8.00 до 17.00 відключать електроенергію за адресами:
- вул. Енергетиків;
- вул. Молодіжна;
- вул. Садківська;
- вул. Озерна;
- вул. Космонавтів;
- вул. Чорноморська;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Ліщинова;
- вул. Соломії Крушельницької;
- вул. Олександра Печерського;
- вул. Приходька;
- пров. Лубенський;
- пров. Заводський;
- пров. Пилипа Орлика;
- пров. Космонавтів;
- пров. Бородинський;
- пров. Чорноморський;
- пров. Грузинський;
- пров. Садківський;
- пров. Каменогірський;
- туп. Озерний.
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