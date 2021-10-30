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Коні «в прольоті», а ось стадіон «Кредмаш» на низькому старті

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 706

 

Міський голова розповів про найближчі перспективи реконструкції

На прес-конференції дзюдо міський голова Віталій Малецький відповідаючи на питання журналістів розповів про найближчі перспективи реконструкції спортивної інфраструктури.

- Для школи «Фаворит» нічого не змінилося, крім втрати юридичної особи. Діти як займалися, так і займаються. Ми не збираємося робити будь-які скорочення. У Кременчуці три приватні школи, наша комунальна школа конкурує з ними.

Біля пропар очної станції є майданчик: між пасадкою, пропаркою та гаражним кооперативом. Проєкт який у 2008 році створили із басейном для коней… Ця історія починалася не нами й ми її точно продовжувати не будемо. Школа має обмежені фінансові можливості. Корма за 130 тисяч грн. сіна для школи придбали в останній тиждень. Тому нічого глобального там не буде, - розповів міський голова.

За його словами, зараз вони подали стадіон на вулиці Гагаріна в програму «Великого будівництва» й сподіваються, що з наступного року розпочнуться роботи з реконструкції стадіону «Кредмаш».

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Автор: Альона Душенко
Теги: коні стадіон реконструкція
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