30 жовтня Україна перейде на зимовий час: навіщо це потрібно

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 182 Коментарів: 1

Переведенння годинника на літній або зимовий час здійснюється за постановою Кабінету Міністрів № 509 «‎Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року. На зимовий час українці, зокрема, переходять в останню неділю жовтня.

Таким чином, цього року переведення годинників відбудеться у ніч з суботи, 30 жовтня, на неділю, 31 жовтня. А саме о 4.00 в Україні перемістять стрілки годинників на одну годину назад. Тож, можна сказати, ця ніч стане на годину довшою й можна буде більше поспати.

Чому ми переводимо годинники

Вважається, що сама ідея сезонного переведення годинників бере свій початок від американського вченого, політика, публіциста і дипломата Бенджаміна Франкліна. Запропонував він це у 1784 році для більш ефективного використання денного світла.

Нині потребу переходу на літній і зимовий час пояснюють більш раціональним використанням світлого часу доби й економією електроенергії на освітлення або необхідністю синхронізації з іншими територіями.

Проте все більше країн поступово відмовляються від цієї ідеї. Водночас є приклади, коли держави скасовували переведення годинників, а потім знову поверталися до цієї практики.

Трохи історії

Україна вперше почала переводити час у 1981 році разом з іншими республіками СРСР. Це було зроблено влітку, перемістивши стрілки годинників на годину вперед.

Проте в Україні були спроби скасування сезонної зміни часу. Так, у 2011 році Верховна Рада навіть проголосувала за те, щоб залишити в Україні постійним літній час. Однак частині населення це не сподобалося й годинники продовжили переводити.

В останні роки це питання знову було порушено. Восени 2020 року до Ради внесли відповідний законопроєкт. У березні 2021 року нардепи схвалили його в першому читанні, але провалили голосування у другому читанні та відправили документ на доопрацювання.

Як кременчужани ставляться до переходу на зимовий час: