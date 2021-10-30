Полтавщина візьме участь в серії вебінарів від МОН щодо реорганізації системи професійної освіти

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 267

Це стане ще одним кроком до зближення профтехів та бізнесу

Міністерство освіти і науки разом з експертами EU4Skills проведуть вебінари на тему удосконалення мережі закладів професійної освіти у 7 областях України, серед яких і Полтавщина. Реорганізація мережі відбуватиметься відповідно до проєкту методичних рекомендації щодо оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, схваленого Колегією МОН.

- Удосконалення мережі закладів професійної освіти – це ще один крок до зближення профтехів та бізнесу. Серія вебінарів, які ми започатковуємо, допоможуть областям зрозуміти як швидко та дієво застосувати дані рекомендації. У результаті вони вмітимуть правильно оцінювати стан мережі та ефективніше розподіляти ресурси між профтехами, – зазначив Заступник Міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

Області, в яких відбудуться відповідні заходи, є учасниками Програми ЄС «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України»: Рівненська, Полтавська, Чернівецька, Миколаївськв, Вінницька, Львівська, Запорізька. Згодом планується затвердження Методичних рекомендацій на національному рівні та їх впровадження в інших регіонах.