Полтавщина візьме участь в серії вебінарів від МОН щодо реорганізації системи професійної освіти

Міністерство освіти і науки разом з експертами EU4Skills проведуть вебінари на тему удосконалення мережі закладів професійної освіти у 7 областях України, серед яких і Полтавщина. Реорганізація мережі відбуватиметься відповідно до проєкту методичних рекомендації щодо оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, схваленого Колегією МОН.
Області, в яких відбудуться відповідні заходи, є учасниками Програми ЄС «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України»: Рівненська, Полтавська, Чернівецька, Миколаївськв, Вінницька, Львівська, Запорізька. Згодом планується затвердження Методичних рекомендацій на національному рівні та їх впровадження в інших регіонах.