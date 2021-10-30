Тепер українці зможуть перевірити якість роботи ЦНАПів і отримати за це винагороду

у Мінцифри запустили першу всеукраїнську оцінку якості адмінпослуг
З 28 жовтня у Мінцифри запустили першу всеукраїнську оцінку якості адмінпослуг. ЦНАПи стали ключовою точкою доступу до держпослуг, їх вже понад 2,7 тис. у різних куточках України.
- Ми прагнемо, щоб відвідувачі ЦНАПів відчували, що їх потреби у пріоритеті. Для цього, крім QR-постерів, SMS- та Viber- опитувань, телефонних інтерв’ю, якість перевірятимуть таємні відвідувачі. Кожен із так званих «ревізорів» отримає грошову винагороду, — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.
Тепер українці зможуть оцінити якість держсервісу у будь-який зручний спосіб:
- Під час візиту у ЦНАПи, відсканувавши QR-код за допомогою смартфона. Наразі це доступно жителям 150 міст у 266 точках. До 1 листопада покриємо QR-постерами всі ЦНАПи України.
- Після візиту у ЦНАПи. Люди, що залишили номер телефону, отримуватимуть SMS- або Viber- повідомлення з опитуванням.
- Усно у форматі телефонного інтерв'ю. Оператори кол-центру вибірково телефонуватимуть людям, що скористалися послугами у ЦНАП, щоб уточнити, чи все було гаразд.
- У ролі таємного відвідувача, що отримує та оцінює адмінпослугу у ЦНАП за конкретними показниками.
- На платформі Дія.Центрів у розділі «Мапа Дія.Центрів», де можна обрати на карті свій ЦНАП та залишити відгук.