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Тепер українці зможуть перевірити якість роботи ЦНАПів і отримати за це винагороду

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 300

 

у Мінцифри запустили першу всеукраїнську оцінку якості адмінпослуг

З 28 жовтня у Мінцифри запустили першу всеукраїнську оцінку якості адмінпослуг. ЦНАПи стали ключовою точкою доступу до держпослуг, їх вже понад 2,7 тис. у різних куточках України.

- Ми прагнемо, щоб відвідувачі ЦНАПів відчували, що їх потреби у пріоритеті. Для цього, крім QR-постерів, SMS- та Viber- опитувань, телефонних інтерв’ю, якість перевірятимуть таємні відвідувачі. Кожен із так званих «ревізорів» отримає грошову винагороду, — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Тепер українці зможуть оцінити якість держсервісу у будь-який зручний спосіб:

  • Під час візиту у ЦНАПи, відсканувавши QR-код за допомогою смартфона. Наразі це доступно жителям 150 міст у 266 точках. До 1 листопада покриємо QR-постерами всі ЦНАПи України.
  • Після візиту у ЦНАПи. Люди, що залишили номер телефону, отримуватимуть SMS- або Viber- повідомлення з опитуванням.
  • Усно у форматі телефонного інтерв'ю. Оператори кол-центру вибірково телефонуватимуть людям, що скористалися послугами у ЦНАП, щоб уточнити, чи все було гаразд.
  • У ролі таємного відвідувача, що отримує та оцінює адмінпослугу у ЦНАП за конкретними показниками.
  • На платформі Дія.Центрів у розділі «Мапа Дія.Центрів», де можна обрати на карті свій ЦНАП та залишити відгук.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЦНАП перевірка винагорода
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