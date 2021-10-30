Тепер українці зможуть перевірити якість роботи ЦНАПів і отримати за це винагороду

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 300

З 28 жовтня у Мінцифри запустили першу всеукраїнську оцінку якості адмінпослуг. ЦНАПи стали ключовою точкою доступу до держпослуг, їх вже понад 2,7 тис. у різних куточках України.

- Ми прагнемо, щоб відвідувачі ЦНАПів відчували, що їх потреби у пріоритеті. Для цього, крім QR-постерів, SMS- та Viber- опитувань, телефонних інтерв’ю, якість перевірятимуть таємні відвідувачі. Кожен із так званих «ревізорів» отримає грошову винагороду, — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Тепер українці зможуть оцінити якість держсервісу у будь-який зручний спосіб: