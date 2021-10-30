«Кременчук» не наздогнав «Сокіл» у третьому періоді

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 284

Сьогодні, 30 жовтня, у рамках перенесеного матчу 12-го туру Української хокейної ліги "Кременчук" на своєму майданчику приймав лідера київський "Сокіл".

"Кременчук" - "Сокіл" 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

Шайби: 0:1 Давидов (Панченко), 14:10; 0:2 Кузьменко (Рубан, Міхнов, більш.), 26:10; 0:3 Павленко (Хайруллов, Васильєв), 26:52; 0:4 Міхнов (Рубан), 39:42; 1:4 Сеник (Дубінін), 48:50; 2:4 Гриценко (Яковлєв), 56:36; 2:5 Рубан (Кузьменко), 59:19 – у порожні ворота;

Кременчук: Боярчук (Гордюшин – з 26:52); Яковлев - Богачонок, Нікулін - Ворона, Савицький - Кошелєв, Сенік; Коробов – Дубінін – Варава, Горлушко – Хрішпенц – Гриценко, Забавін – Грицких – Серанов, Товстушко – Савченко – Сібілевич.

Сокіл: Кубрицький (Оганджанян); Давидов – Мажуга, Хайруллов – Рибалко, Сисак – Алексєєв, Герцик; Рубан – Кузьменко – Міхнов (К), Васильєв – Смирнов – Павленко, Сушков – Німенко (А) – Андрущенко (А), Коржилецький – Панченко – Давидов.

Традиційно «Кременчук» розпочав матч під першим номером, нав'язавши свою гру противнику та заволодівши ініціативою. Однак після екватора періоду «Соколу» вдалося вийти з-під пресингу і показати свій хокей, що вилилося в закинуту шайбу - Данило Давидов відзначився у воротах Михайла Боярчука та відкрив рахунок у матчі.

У другому відрізку зустрічі за всіх спроб «Кременчука» відігратися забивав лише «Сокіл». На старті періоду Єгор Кузьменко та Олександр Павленко з різницею в 42 секунди вдалося встановити рахунок 3:0 на табло, після чого Михала Боярчука замінив у воротах Микита Гордюшин. Результативну точку в другому періоді майстерним сольним проходом поставив Андрій Міхнов, кияни повели - 4:0.

На екваторі третьої двадцятихвилинки кременчужанам вдалося розмочити рахунок - Ілля Сенік закинув першу свою шайбу в цьому сезону. А за 4 хвилини до кінця основного часу матчу Тимур Гриценко скоротив відставання "Кременчука" до двох шайб. Кременчужани за 2 хвилини до закінчення замінили воротаря на шостого польового гравця, але на більше у господарів не вистачило сил і часу, а «Сокіл» зміг на останній хвилині матчу закинути у порожні ворота кременчужан – Антон Рубан встановив підсумковий рахунок у матчі 5:2 на користь гостей.

Наставник «Кременчука» Олександр Савицький:

- Ми непогано грали – і почали добре, і третій період непоганий був. Були гольові моменти, які треба було використати. Ми цього не зробили, нам забили. Десь пропустили необов'язкові голи, але загалом нам не вистачало спортивної агресії, натиску при взятті воріт.

Ми грали проти лідера чемпіонату, тож команда грала непогано.

- Що сказали після другого періоду команді?

- Наші хлопці теж не ликом шиті, тож особливо й казати нічого не треба було. Вони самі розуміли, що, м'яко кажучи, не дуже провели другий період. Завелися, змінили склад і хлопці заграли. Звичайно, були моменти, щоб зрівнювати рахунок у третьому періоді, але нічого страшного. Готуємось далі.

- Коли можна очікувати на повернення лідерів команди Денискіна та Григоряна?

- Питання щодо Андрія Денискіна потрібно поставити Георгію Зубку (президент ФХУ - прим.). Не знаю, що він тут робить – питання не вирішується. Тож по ньому не знаю. Григорян набере форми і потрапить до складу.

- Наступну гру «Кременчук» проведе проти «Краматорська». Як готуєтеся до цього матчу?

- Готуємось у звичайному режимі. Зараз відпочинемо, і почнемо готуватися. Проведемо збори, розберемо гру, попрацюємо над помилками та у бій.

Наступну гру «Кременчук» зіграє знову вдома – 4 листопада о 18:30 - з «Краматорськом».