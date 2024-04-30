На вулиці Гранітній облаштовують нове кругове перехрестя з двостороннім рухом по Бетонній

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 34

У Кременчуці на вулиці Гранітній (поблизу Першої міської лікарні ім. Богаєвського) облаштовують нове кругове перехрестя з двостороннім рухом по Бетонній. Як повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй фейсбук-сторінці, це дозволить розвантажити транспортні потоки та зробити зручнішим під’їзд до лікарні.

Також зараз шляховики виконують ремонт на вулиці Сержанта Мельничука. Разом з дорожнім покриттям вони роблять тротуари, на переходах облаштовують понижені бордюри, щоб було зручно і безпечно всім пішоходам: і громадянам з дитячими візочками, і людям з інвалідністю.

Віталій Малецький зазначив, що через воєнний стан коштів для ремонту доріг у Кременчуці виділили значно менше, ніж в минулі роки. Також він попросив водіїв з повагою ставитися до шляховиків, не залишати автомобілі в зонах дорожніх робіт.