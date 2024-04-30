Страхування від війни: в Україні почали страхувати життя, житло та автівки від військових ризиків

Сьогодні, 08:27 Переглядів: 125

Декілька українських компаній беруться за страхування майна та життя під час війни, проте виплат у разі застосування зброї масового ураження, зокрема ядерної зброї, не буде

Українські компанії беруться за страхування майна та життя під час війни, проте виплат у разі застосування зброї масового ураження не буде. Про це пише Liga.net з посиланням на директора з роздрібного бізнесу страхової компанії ІНГО Миколу Матика.

Він розповів, що найбільші українські страховики мають достатньо власного капіталу для страхування військових ризиків та виплат фізичним особам й вони прогнозують подальше зростання попиту на такі страхові продукти.

- Попит на страхування від війни залишається стабільно високим. Якщо у січні-лютому 2024 року продажі страхування житла серед фізичних осіб з покриттям воєнних ризиків зросли у 2,5 раза, а кількість відповідних запитів — у 3−4 рази, то в березні ми бачимо зростання навіть відносно попередніх місяців. Такого захисту для споживачів все ще не вистачає, — зазначив він.

Нині в цьому сегменті працюють 5−6 найбільших українських страховиків. Вони вже пропонують страхування квартир, будинків, автомобілів, життя та здоров’я, що включає покриття воєнних ризиків та є досить гнучкими щодо вартості страхування та страхових сум.

Зокрема, щодо автомобілів, зараз багато компаній надають такі послуги в межах поліса КАСКО. Вони компенсують збитки від ракетних атак, безпілотників, руйнівних ударних чи звукових хвиль, пожеж та навіть наїзду військової техніки.

Щоправда, умови полісів мають низку обмежень, зокрема щодо віку та вартості авто. І не тільки. Так страхові компанії окремо зазначають, що виплат не буде у разі застосування зброї масового ураження — відповідні угоди містять пункти про виключення для ядерної, біологічної та хімічної зброї.

Микола Матика зазначає, що кількість виплат за воєнними ризиками поки що незначна (1-2% від загальної). Проте вже є випадки виплат за пошкодження авто внаслідок обстрілів у Києві та області, у Дніпрі, Херсонській, Одеській, Львівській та Миколаївській областях.