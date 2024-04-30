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Фінансова підтримка для підприємиць Полтавщини — як скористатися та яка сума доступна

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 147

Учасницями програми можуть стати жінки-ФОПи, співвласниці товариств з обмеженою відповідальністю із часткою понад 50%

Підприємиці Полтавщини можуть скористатися грантом для розширення бізнесу у сфері виробництва та переробки. Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі.

Максимальний розмір фінансової підтримки — $15 тисяч. Грандові кошти можна витратити на обладнання, також не більше 30% від грантової суми можна спрямувати на програмне забезпечення і навчання. Сума загального фонду для розвитку жіночого підприємництва становить $1 млн.

Учасниками програми можуть стати жінки-ФОПи, співвласниці товариств з обмеженою відповідальністю із часткою понад 50%, йдеться у повідомленні. Ще однією умовою є функціонування бізнесу не менше одного року.
Грантову підтримку реалізовують в рамках проєкту «СТВОРЮЙ» за ініціативи Міністерства економіки України. Програма має фінансову підтримку Western NIS Enterprise Fund та втілюється за сприяння KSE Foundation. Дізнатись більше про проєкт можна ТУТ.

Нагадаємо, колишній військовий, який має 2 групу інвалідності, у 56 років відкрив за державний кошт свою справу.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: progroshi.news
Теги: фінансування гранд Полтавщина ФОП
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