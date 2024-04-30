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«Благоустрій Кременчука» замовив благоустрій території на майже 100 тисяч гривень

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 144

 

На початок квітня ФОП Бєлкіна також взялась і за укладання тротуарної плитки

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив благоустрій території між житловими будинками № 40-А та 42-А на вул. Правобережній. Вартість робіт склала 98 тисяч 667 гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що закупівлю провели без використання системи — договір уклали з підприємицею Ганною Бєлкіною, відомою своєю участю у «бордюрних тендерах» на загальну суму понад 2,5 млн грн. Підприємиця також займалась капітальним ремонтом зупинок, загальна вартість робіт склала майже пів мільйона гривень. Попри те, що податківці заявили про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»), їй вдалося виконати ремонти (кінець березня — початок квітня). 

Додамо, що на початку квітня ФОП Бєлкіна взялась і за укладання тротуарної плитки за понад 150 тисяч гривень. Замовник робіт — комунальне підприємство «Теплоенерго». Плитку мають покласти до 7 червня, більше жодних подробиць у тендері не вказано (адреси, обсяги робіт, характеристика матеріалів щодо).

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Автор: Телеграф
Теги: Благоустрій Кременчука Prozorro благоустрій
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