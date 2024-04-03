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На Полтавщині відкриють сім Центрів життєстійкості — Філіп Пронін

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 188

 

Центри життєстійкості займаються наданням соціальних послуг. На їх базі проводять групові заняття, надають психосоціальну підтримку. За потреби, у Центрах життєстійкості можуть бути додатково організовано ряд інших послуг: первинна правова підтримка, консультації щодо питань зайнятості, супровід ветеранів. Центри життєстійкості підлаштовують свої послуги під потреби громади

Сьогодні, 3 квітня, Глобинський центр життєстійкості Кременчуцького району Полтавської області відвідала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Разом з міністеркою до центру приїхали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік та очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За словами Філіпа Проніна, на Полтавщині планують відкрити сім Центрів життєстійкості. Очільник Полтавської ОВА розповів, що від початку повномасштабного вторгнення наша область прийняла понад 200 тис. переселенців.

 

Ми такий собі соціальний хаб для всіх прифронтових областей. Сьогодні у нас відкрито перший центр завдяки пані Зеленській, завдяки Міністерству соцполітики, громаді та активному бізнесу. Усього по області найближчим часом відкриється ще сім таких центрів. Це будуть: Кобеляки, Лубни, Миргород, Нові Санжари, Полтава, Пирятин та Шишаки. Я сподіваюсь, що тут люди зможуть навчитись нового, отримати той душевний спокій і ментальну стабільність, які так потрібні зараз, — розповів Філіп Пронін.

У рамках візиту на Полтавщину міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, чи закриють будинок «Малютки» у Кременчуці. Також Оксана Жолнович прокоментувала хто може отримати відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, у Кременчуці працює центр життєстійкості «Місце сили», де є безоплатні консультації психолога, майстер-класи та кіноперегляди.

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук Полтавщина психологічна підтримка центри життєстійкості центр життєстійкості
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