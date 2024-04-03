Показали російські ракети, які вперше обстріляли Кременчук з трьох літаків

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 694

2 квітня виповнилася друга річниця першого обстрілу Кременчука російськими військами. Близько 6.00 три російські літаки обстріляли промислові об'єкти у нашому місті. Після обстрілу НПЗ рятувальники героїчно гасили пожежу на підприємстві. Екологічної катастрофи не зафіксували. За даними Полтавської ОВА постраждали кілька людей, які отримали опіки.

«6.27. У Полтаві вночі нанесли ракетний удар по одному з інфраструктурних об’єктів. Зранку у Кременчуці відбулося багато ударів по місту. По інфраструктурних об’єктах і житлових будинках. За попередньою інформацією, три ворожі літаки атакували промислові об’єкти Кременчука. Пожежу гасять»: зафіксували журналісти Телеграфа повідомлення від міського голови Кременчука Віталія Малецького та голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Керівник військово-історичного музею ВПУ 7 Володимир Поляков поділився світлинами цієї сторінки історії Кременчука.

— Друге квітня. Два роки тому. В той день наше місто вперше прийняло на себе удар орківських ракет. Наші містяни вперше відчули, що війна не десь — там на сході, а ось тут — поряд з нами. У перші хвилини були і страх, і розгубленість, але зламати нас цим неможливо. І головне — ці події тільки сильніше закарбуються як в нашу пам’ять, так і в нашу душу. А щоб краще пам’ятати — ми зберігали залишки першої ракети, яка другого квітня нагадала нам про війну, — розповів Володимир Поляков.