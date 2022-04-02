Орки обстріляли Полтавщину: по Кременчуку також прилетіло

Сьогодні, 06:27 Переглядів: 26 363

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2 квітня орки обстріляли Полтавщину. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

У Полтаві вночі нанесли ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів.

Зранку у Кременчуці відбулося багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках.

- Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих уточнюємо. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу, - написав Лунін.