Харків'яни не платитимуть за комуналку до кінця війни

Сьогодні, 06:33 Переглядів: 422

Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що харків’янам спишуть нараховані суми за комунальні послуги від 24 лютого і до кінця війни. Про він повідомив в ефірі національного телемарафону.

— Я маю на увазі, вода, тепло, гаряча вода, послуги каналізації, придомова територія, вивіз сміття — це місто братиме на себе, — сказав він.

Зазначається, що це стосується всіх жителів міста.