США включили в допомогу Україні захист від хімічної атаки

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Штати надіслали в Україну й інші засоби та обладнання

Сполучені Штати досі вважають вірогідним застосування російськими силами хімічної або біологічної зброї та включили в допомогу Україні засоби захисту від таких атак. Це підтвердила в п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ .

- Щоби допомогти нашим українським партнерам, уряд США забезпечує їх уряд захисним обладнанням й засобами, які можуть бути застосовані в разі застосування росією хімічної або біологічної зброї проти України, - зауважила представниця адміністрації Байдена.

Вона зазначила, що Сполучені Штати й інші члени міжнародного співтовариства неодноразово попереджали про те, що росія може вчинити хімічні або біологічні атаки в Україні, і що москва, можливо, планує для цього «операцію під чужим прапором».

Речниця Білого дому додала, що Сполучені Штати надіслали в Україну й інші засоби та обладнання.