США включили в допомогу Україні захист від хімічної атаки

Штати надіслали в Україну й інші засоби та обладнання
Сполучені Штати досі вважають вірогідним застосування російськими силами хімічної або біологічної зброї та включили в допомогу Україні засоби захисту від таких атак. Це підтвердила в п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ.
Вона зазначила, що Сполучені Штати й інші члени міжнародного співтовариства неодноразово попереджали про те, що росія може вчинити хімічні або біологічні атаки в Україні, і що москва, можливо, планує для цього «операцію під чужим прапором».
Речниця Білого дому додала, що Сполучені Штати надіслали в Україну й інші засоби та обладнання.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер