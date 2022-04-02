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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

США включили в допомогу Україні захист від хімічної атаки

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 273

Штати надіслали в Україну й інші засоби та обладнання

Сполучені Штати досі вважають вірогідним застосування російськими силами хімічної або біологічної зброї та включили в допомогу Україні засоби захисту від таких атак. Це підтвердила в п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ.

- Щоби допомогти нашим українським партнерам, уряд США забезпечує їх уряд захисним обладнанням й засобами, які можуть бути застосовані в разі застосування росією хімічної або біологічної зброї проти України, - зауважила представниця адміністрації Байдена.

Вона зазначила, що Сполучені Штати й інші члени міжнародного співтовариства неодноразово попереджали про те, що росія може вчинити хімічні або біологічні атаки в Україні, і що москва, можливо, планує для цього «операцію під чужим прапором».

Речниця Білого дому додала, що Сполучені Штати надіслали в Україну й інші засоби та обладнання.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна США допомога
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