Денацифікація: за час війни росіяни обстріляли 274 лікарні

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Аптеки відновили роботу, там де це можливо

Від початку війни російські військові обстріляли 274 лікарні та вивели з ладу 70 швидких. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

- З початку війни обстріляно 274 лікарні, 13 — знищено повністю, вони відновленню не підлягають, будемо будувати нові лікарні. 70 швидких уже виведено з ладу обстрілами, автоматними, мінами. Шість медичних працівників убито, 20 зараз тяжко поранених. Це все — наслідки війни, терористичних дій російської федерації в Україні. Водночас медичні заклади працюють. Усі, хто потребують медичної допомоги, можуть її отримати. Програма медичних гарантій виплачена за березень повністю до закладів охорони здоров'я. Це свідчить про те, що і заробітні плати медичним працівникам, і необхідні медичні вироби й лікарські засоби закуповуються.

За словами Ляшко, аптеки відновили роботу, там де це можливо.