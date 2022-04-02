Є ознаки того, що ворог готує великий наступ

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На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України окупант спробує атакувати по відразу двох напрямках великими силами. Такий прогноз в інтерв'ю НВ озвучив азербайджанський військовий експерт Агіл Рустамзаде.

На думку експерта, війна в Україні переходить у третю фазу.

- Росія дійсно виводить частину військ з північної операційної зони. В яких масштабах вона планує їх виводити, у нас даних немає, але процес йде. Ми спостерігаємо, що війська виводяться в напрямку на схід від Харкова, щоб вдарити зверху по силам ООС — це говорить про повне переформатування операції. Російська армія спробує атакувати за двома напрямками великими силами, тобто, повна зміна тактики та дій, - зазначив експерт.

Він також зазначив, що на цьому етапі Україні загрожує симетрична війна.

- До цього ваша стратегія була асиметричною, українська армія могла берегти сили та людей, зараз так працювати вже не вийде. Росія, скоріш за все, буде намагатися виводити українську армію з міст з метою атаки лоб в лоб. Також російська армія спробує скористатися своєю вогневою перевагою, у неї більше засобів вогневого ураження, важкого озброєння, - зазначив експерт.

На його думку, це досить серйозний виклик для української армії.

- Є всі ознаки того, що ми побачимо велику наступальну операцію, а якщо противник має вогневу перевагу, то українська армія може серйозно постраждати, якщо не будуть вжиті заходи оборонного характеру. Щоб ефективно воювати, українській армії доведеться вести маневрену оборону, уникати контактних атак, уникати вогневого ураження від противника, - заявив експерт.