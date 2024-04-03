Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Спорт, Фотоколекція, Відео, Сюжети

Освітній процес у Кременчуцькому спортивному ліцеї в умовах воєнного стану: інспектував заступник начальника ПОВА Антон Чубенко

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 232

 

Разом з директором Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євгеном Кончаковським оглянули матеріально-технічну базу закладу, побували на тренуваннях учнів та нагородили спортсменів — учасників змагань

Третього квітня з офіційним візитом Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М. Піддубного відвідали заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко та директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.

Керівництво області провели моніторинг освітнього і навчально-тренувального процесу у закладі освіти, забезпечення реабілітації дітей та безпечність проведення усіх цих процесів в умовах воєнного стану під час повітряних тривог. 

Директор закладу освіти Олександр Кириченко показав відвідувачам та журналістам навчальний і спальний корпуси, харчоблок та два укриття, де можуть перебувати усі діти та повною мірою продовжувати освітній процес або відпочинок. 

Антон Чубенко розповів, що спортивний ліцей забезпечений усіма необхідними засобами безпеки, адже у військовій адміністрації приділяють цьому велику увагу.

— Є питання щодо вивчення й облаштування у закладі додаткового укриття на 300 місць. Наразі розв'язуємо питання щодо виділення коштів на це — з якого бюджету вони йтимуть, — додає посадовець.

За його словами, наразі ліцей функціонує у повному режимі, проте це додаткове укриття буде розраховане і на мешканців прилеглих районів та будинків.

 

Олександр Кириченко показав обидва укриття під навчальним та спальним корпусами — вони розраховані на 120 та 150 місць.

— Укриття розраховані таким чином, щоб забезпечити перебування в них усіх учасників освітнього процесу. Але, враховуючи наше розташування у мікрорайоні, то у той час, коли освітній процес не проводиться, ми надаємо можливість і мешканцям прилеглих будинків та іншим відвідувачам перебувати в укритті під час повітряної тривоги, — додає директор.

Також керівник закладу освіти додав, що велике значення приділяють і охороні ліцею, особливо у нічний час. Оскільки 37 вихованців у закладі освіти й ночують, то працівники створюють усі відповідні умови для їх безпеки та комфорту.

Під час зустрічі Антон Чубенко та Євген Кончаковський вручили й нагороди команді з волейболу, яка посіла II місце у змаганнях «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги».

Фото: Кирило Воронцов

Нагадаємо, вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного є постійними переможцями та призерами всеукраїнських та обласних чемпіонатів. Зокрема, у березні двоє вихованців ліцею вибороли перші місця та отримали золоті медалі на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф.


0
Автор: Яна Гудзь Фото: Кирило Воронцов Відео: Кирило Воронцов
Теги: спортивний ліцей навчання тренування спорт освіта Кириченко департамент освіти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх