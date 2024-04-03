Освітній процес у Кременчуцькому спортивному ліцеї в умовах воєнного стану: інспектував заступник начальника ПОВА Антон Чубенко

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 232

Разом з директором Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євгеном Кончаковським оглянули матеріально-технічну базу закладу, побували на тренуваннях учнів та нагородили спортсменів — учасників змагань

Третього квітня з офіційним візитом Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М. Піддубного відвідали заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко та директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.

Керівництво області провели моніторинг освітнього і навчально-тренувального процесу у закладі освіти, забезпечення реабілітації дітей та безпечність проведення усіх цих процесів в умовах воєнного стану під час повітряних тривог.

Директор закладу освіти Олександр Кириченко показав відвідувачам та журналістам навчальний і спальний корпуси, харчоблок та два укриття, де можуть перебувати усі діти та повною мірою продовжувати освітній процес або відпочинок.

Антон Чубенко розповів, що спортивний ліцей забезпечений усіма необхідними засобами безпеки, адже у військовій адміністрації приділяють цьому велику увагу.

— Є питання щодо вивчення й облаштування у закладі додаткового укриття на 300 місць. Наразі розв'язуємо питання щодо виділення коштів на це — з якого бюджету вони йтимуть, — додає посадовець.

За його словами, наразі ліцей функціонує у повному режимі, проте це додаткове укриття буде розраховане і на мешканців прилеглих районів та будинків.

Олександр Кириченко показав обидва укриття під навчальним та спальним корпусами — вони розраховані на 120 та 150 місць.

— Укриття розраховані таким чином, щоб забезпечити перебування в них усіх учасників освітнього процесу. Але, враховуючи наше розташування у мікрорайоні, то у той час, коли освітній процес не проводиться, ми надаємо можливість і мешканцям прилеглих будинків та іншим відвідувачам перебувати в укритті під час повітряної тривоги, — додає директор.

Також керівник закладу освіти додав, що велике значення приділяють і охороні ліцею, особливо у нічний час. Оскільки 37 вихованців у закладі освіти й ночують, то працівники створюють усі відповідні умови для їх безпеки та комфорту.

Під час зустрічі Антон Чубенко та Євген Кончаковський вручили й нагороди команді з волейболу, яка посіла II місце у змаганнях «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги».