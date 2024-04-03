В Культурному центрі Горішніх Плавнів проводяться патріотичні заходи для молоді міста

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Учасники заходу познайомилися з літературою, яка була представлена на книжковій виставці «День українського добровольця»

Презентація героїчної хроніки «Мужність, патріотизм, пам’ять бійців-добровольців» відбулася 14 березня в культурному центрі центральної бібліотеки. Захід за участю дев’ятикласників школи No 1 провела бібліотекарка Лідія Ніколаєва. Вона зазначила, що 14 березня відзначається День українського добровольця. Пам’ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

«Дата 14 березня була обрана не випадково, — наголосила Лідія Ніколаєва. — Саме в цей день у 2014 році на тренувальну базу у Нових Петрівцях із Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану для формування першого батальйону нової Національної гвардії України. Чоловіки й жінки самоорганізувалися та вирушили на Схід України — на захист держави та її суверенітету».

Лідія Ніколаєва підкреслила, що зараз Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії — повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором. Завжди у найважчі часи історії, зауважила вона, знаходилися відважні люди, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист Батьківщини. Серед них воїни Русі-України, лицарі Костянтина Острозького, козаки Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Виговського, воїни армії УНР та УПА.

«Нині добровольцем став увесь український народ: ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони. А ще ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра», — наголосила Лідія Ніколаєва.

Лекторка акцентувала на внеску добровольчих формувань у протидії російській агресії на Сході України у 2014 році, який, зауважила вона, важко переоцінити. Загалом у боях 2014-2015 років брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом були перетворені на регулярні військові формування.

Новий імпульс розвитку добровольчого руху, вказала Лідія Ніколаєва, було надано Законом України «Про основи національного спротиву», ухваленим 16 липня 2021 року. А після того, як уряд Постановою № 1449 від 29 грудня 2021 року затвердив Положення про добровольчі формування територіальних громад, в Україні почали створювати перші добровольчі об’єднання для територіальної оборони. Невдовзі розгорнулася мережа таких формувань. З перших годин повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року сотні тисяч українців добровільно стали на захист Батьківщини, вступаючи до лав Збройних сил та територіальної оборони. Десятки тисяч співвітчизників повернулися для цього з-за кордону.

«Серед тих, хто добровільно взяв у руки зброю — відомі спортсмени, тренери, люди різних професій, які мали вагомі здобутки у цивільному житті», — наголосила Лідія Ніколаєва.

До українських добровольців, які зголосилися захищати свою державу, додала вона, доєдналися й іноземці, яких в Україні закликають до спільної боротьби.

«Наша готовність стати на захист України є вирішальною запорукою майбутньої Перемоги, здобуття якої не можна собі уявити без внеску українських добровольців — символу звитяги та героїзму», — підсумувала Лідія Ніколаєва.

Учасники заходу познайомилися з літературою, яка була представлена на книжковій виставці «День українського добровольця». Враженнями від заходу поділився дев’ятикласник Єгор Тарасов.

«Я розширив свої знання про історію добровольчого руху, про те, що відбувалося у 2014 році. Маємо вшановувати мужність і героїзм українських добровольців, які ризикували і ризикують собою заради нас. Багато з них віддали своє життя заради наближення Перемоги, заради майбутнього», — наголосив юнак.