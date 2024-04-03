В Культурному центрі Горішніх Плавнів проводяться патріотичні заходи для молоді міста

Учасники заходу познайомилися з літературою, яка була представлена на книжковій виставці «День українського добровольця»
Презентація героїчної хроніки «Мужність, патріотизм, пам’ять бійців-добровольців» відбулася 14 березня в культурному центрі центральної бібліотеки. Захід за участю дев’ятикласників школи No 1 провела бібліотекарка Лідія Ніколаєва. Вона зазначила, що 14 березня відзначається День українського добровольця. Пам’ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
Лідія Ніколаєва підкреслила, що зараз Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії — повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором. Завжди у найважчі часи історії, зауважила вона, знаходилися відважні люди, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист Батьківщини. Серед них воїни Русі-України, лицарі Костянтина Острозького, козаки Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Виговського, воїни армії УНР та УПА.
Лекторка акцентувала на внеску добровольчих формувань у протидії російській агресії на Сході України у 2014 році, який, зауважила вона, важко переоцінити. Загалом у боях 2014-2015 років брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом були перетворені на регулярні військові формування.
Новий імпульс розвитку добровольчого руху, вказала Лідія Ніколаєва, було надано Законом України «Про основи національного спротиву», ухваленим 16 липня 2021 року. А після того, як уряд Постановою № 1449 від 29 грудня 2021 року затвердив Положення про добровольчі формування територіальних громад, в Україні почали створювати перші добровольчі об’єднання для територіальної оборони. Невдовзі розгорнулася мережа таких формувань. З перших годин повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року сотні тисяч українців добровільно стали на захист Батьківщини, вступаючи до лав Збройних сил та територіальної оборони. Десятки тисяч співвітчизників повернулися для цього з-за кордону.
До українських добровольців, які зголосилися захищати свою державу, додала вона, доєдналися й іноземці, яких в Україні закликають до спільної боротьби.
Учасники заходу познайомилися з літературою, яка була представлена на книжковій виставці «День українського добровольця». Враженнями від заходу поділився дев’ятикласник Єгор Тарасов.
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