Смертельна ДТП на автодорозі Київ-Харків-Довжанський: бус зіткнувся з вантажівкою

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 447

Третього квітня близько 7.10 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Смотрики Пирятинської громади Лубенського району автомобіль Fiat Ducato, під керуванням 22-річного водія, зіткнувся із вантажівкою Renault, за кермом якої перебував 57-річний водій. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Унаслідок зіткнення постраждав 28-річний пасажир Fiat Ducato, який від отриманих травм помер у кареті швидкої медичної допомоги.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо відкриття провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовують слідчі Головуправління поліції Полтавщини.

Нагадаємо, що в березні на автодорозі Мала Рублівка-Полтава КрАЗ зіткнувся з Land Rover — постраждали троє людей.