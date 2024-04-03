У Кременчуці Renault Master наїхав на пішоходку: жінка госпіталізована

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2 квітня близько 10.30 на проспекті Лесі Українки в Кременчуці Renault Master, під керуванням 48-річного водія, рухаючись заднім ходом наїхав на 58-річну пішоходку. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Унаслідок ДТП жінка отримала травми, її ушпиталили.

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що 1 квітня у Кременчуці Opel збив 9-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.