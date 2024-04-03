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Хто може отримати відстрочку від мобілізації: відповідь Мінсоцполітики

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 562

Певна категорія громадян, які виховують дітей, можуть отримати відстрочку


Міністерство соціальної політики України подало пропозиції в оновлений законопроєкт про мобілізацію, які стосуються відстрочки від мобілізації. Зокрема, таке право відомство пропонує надавати усиновлювачам, опікунам, піклувальникам та патронатним родинам. Про це повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович під час візиту до Полтавщини 3 квітня, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» Роксолана Жукова з місця події.

— Це ті категорії людей, яких ми подали як такі, що матимуть право на відстрочку. У тому числі ті батьки, які виховують дітей самостійно, також (дітей — ред.) які померли, безвісти зниклі, за результатами суду про позбавленні батьківських прав, якщо є мати-одиначка. Ті категорії також, безумовно, є серед тих, що отримують відстрочку, — прокоментувала правки Оксана Жолнович.

Зазначимо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 29 березня завершив розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» детально розповідав про оновлений законопроєкт про мобілізацію: хто матиме право на відстрочку та бронювання під час мобілізації. Вчора Володимир Зеленський підписав закони про скасування статусу «обмежено придатного», електронний кабінет військовозобов'язаного та зниження призовного віку до 25 років.

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Автор: Тетяна Криничка Відео: Артем Коваленко
Теги: мінсоцполітики мобілізація відстрочка Оксана Жолнович законопроєкт
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