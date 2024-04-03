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Топ новина, Кременчук, Інтерв'ю, Відео, Соціальний захист

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович розповіла, чи закриють будинок «Малютки» у Кременчуці

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 690

Міністерка відвідує Полтавщину


Третього квітня міністерка соцполітики Оксана Жолнович відвідала Полтавщину. Як повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події, у міністерки запитали про долю кременчуцького будинку «Малютки», адже ширяться чутки, що в ході реформи  його можуть закрити.

— Будинок дитини належить до сфери управління закладу охорони здоров’я. Функція цього будинку полягає в тому, щоб в тих випадках, коли маленька дитина опиняється без батьків, або родичів, то потрапляє в такий заклад. Чи корисно бути такій маленькій дитині в такому закладі? Навіть, якщо там найкращий ремонт та фахівці. Я думаю, що правило «не брати дітей на руки» всі знають. Ми маємо відходити від такої форми догляду за дітьми, адже для них місяць проживання в такому закладі тягне за собою тримісячну затримку розвитку. Чим раніше вони опиняться в сім'ї, тим краще, — розповіла пані Оксана.

За її словами, перший місяць покинутих дітей, та тих, що лишились без опікунів, поміщатимуть у лікарню, щоб обстежити стан здоров’я. А далі діти мають бути передані в патронатну родину.

— Це спеціально навчена родина, для якої догляд таких дітей є роботою. Зараз ми подали на розгляд Кабміну постанову, бо держава фінансує роботу таких родин. Їх є небагато, бо були певні, скажімо так, недосконалості. Не було передбачено відпустку, не був оплачуваний фахівець-помічник для такого вихователя. І ще деякі речі, які ми усуваємо. Я сподіваюся, що постанова буде підтримана і ми розвинемо величезну мережу патронатних родин і в нас буде одразу сімейне оточення, перш ніж дітей усиновлять або вони перейдуть в прийомні родини, — каже міністерка.

Але також вона запевнила, що будинки «Малютки» не закриватимуть.

— Ніхто не закриє ні один заклад доти, доки всі діти, які там є, не знайдуть родину або не знайдуть інше сімейне виховання. І ще важливо, що такі заклади все одно будуть потрібні як центри реабілітації. Бо треба буде, якщо там дитина з інвалідністю, все одно проходити якісь масажі, на корекцію, на соціальну педагогію, і таке інше. Тому всім знайдеться робота. Але важливо, щоб ця робота була в користь дитині, в користь суспільству, а не такою, як вона тягнеться ще з радянського минулого, — підсумувала пані Оксана.

Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» відвідав кілька патронатних родин:

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У Кременчуцькій РВА шукають патронатних вихователів — робота для тих, хто любить дітей

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Артем Коваленко
Теги: будинок Малютки патронатна сім'я Мінсоцполітики
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