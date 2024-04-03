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Надзвичайні новини

На Полтавщині судитимуть чоловіка за продаж фальшивих посвідчень ГОшки ухилянтам

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 254

Вартість кожного «документа» складала 50 тисяч гривень

У Полтавській області перед судом постане житель Полтавського району, обвинувачений у перешкоджанні діяльності ЗСУ та інших військових формувань через продаж фальшивих посвідчень. Обвинувачення висунуто згідно з ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За інформацією слідства, чоловік організував схему продажу службових посвідчень громадської організації, що мали зовнішню схожість з документами, які видаються працівниками одного з правоохоронних органів України. Вартість кожного «документа» складала 50 тисяч гривень. Окрім продажу, зловмисник консультував покупців щодо оформлення документів та пред’явлення їх у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, аби уникнути мобілізації.

Підозрюваного затримали «на гарячому» після передачі виготовленого посвідчення клієнту. Досудове розслідування проводило Управління СБУ в Полтавській області.

Нагадаємо, що вчора Володимир Зеленський підписав закони про скасування статусу «обмежено придатного», електронний кабінет військовозобов'язаного та зниження призовного віку до 25 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура ухилення від мобілізації
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