Посвідчення ГОшок за 50 тисяч гривень: СБУ ліквідувала у Полтаві нову «схему для ухилянтів»

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 327

«Пакет послуг» передбачав інструктаж клієнтів щодо використання підробки під час спілкування з посадовцями військкоматів, щоб уникнути повістки

Служба безпеки заблокувала у Полтаві схему ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Про це повідомила пресслужба управління СБУ Полтавщини.

За гроші зловмисники пропонували військовозобов’язаним сховатися від призову на підставі посвідчень представників громадської організації. Вартість таких «послуг» оцінювали у 50 тис. гривень.

Правоохоронці затримали організатора оборудки. Ним виявився полтавець, який продавав військовозобов’язаним членські квитки однієї з громадських організацій по боротьбі з корупцією.



За даними слідства, посвідчення члена громадської організації зовні нагадувало посвідчення співробітника правоохоронних органів.

«Пакет послуг» передбачав інструктаж клієнтів щодо використання підробки під час спілкування з посадовцями військкоматів, щоб уникнути повістки.



Наразі організатору «схеми» повідомлено про підозру за ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває, встановлюються інші можливі учасники протиправної схеми та обставини вчинення злочину для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що поліція відкрила 9400 кримінальних проваджень щодо ухилянтів — 2600 з них вже у суді. А за 2023 рік на одному з блокпостів Кременчука зупинили 18 громадян, яких розшукувало ТЦК.