Поліція відкрила 9400 кримінальних проваджень щодо ухилянтів — 2600 з них вже у суді

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 341 Коментарів: 1

Військовозобов’язані, які отримали умовні терміни покарання, у тому числі за ухилення від військової служби, можуть бути мобілізовані на загальних підставах до лав ЗСУ. А слідчі поліції розслідували по роботі ТЦК, ВЛК, МСЕК понад 250 кримінальних проваджень.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

— Ухилення від призову по мобілізації — це чітко наша підслідність… Звичайно, ці кримінальні провадження розпочинаються за ініціативою територіальних центрів комплектування, тому що ми не можемо знати, хто ухилився, не відреагував на повістку, чи хто не з’явився після проходження ВЛК. Тому виключно після того, як надійдуть списки таких осіб, ми починаємо працювати, — пояснив він.

Максим Цуцкірідзе навів статистичні дані щодо реагування на ухилянтів. Наразі в Україні розслідується близько 9400 кримінальних проваджень щодо ухилення від мобілізації. З них 2600 проваджень вже скеровано до суду.

— Дещо повільно такі справи розглядаються в судах, ми розуміємо, що на суддів велике навантаження, але вже є й вироки. У 2022 році винесено 250 вироків, у 2023 — близько 300, — додав він.

Цуцкірідзе заявив, що в переважній більшості чоловіки, які ухиляються від мобілізації, отримують умовні терміни покарання.

— Вони й надалі підлягають мобілізації. Умовний термін більше про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк, — заявив він.

За його словами, обираючи умови відбування такого покарання, суд керується тим, що ухилянт — це потенційний військовий ЗСУ.

— Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була, — додав Цуцкірідзе.

Відповідаючи на питання щодо того, чи є відкриття кримінального провадження підставою не служити, він пояснив, що наявність досудового розслідування чи, навіть, підозри — це не привід не служити.

— Тут треба дивитись на те, який запобіжний захід обраний під час розслідування, чи не буде він обмежувати людину в пересуванні. У нас є випадок, коли ми встановили за запитом наших міжнародних колег осіб, відносно яких ведуться слідчі дії в одній з країн Балтії, - розповів він.

Максим Цуцкірідзе зазначив, що декілька років тому там було здійснено викрадення людини з вбивством, фігуранти цієї справи є українці.

— Так от один з них, як встановлено, знаходиться на передовій. Він дав показання і підтвердив, що до цього злочину причетні ще дві особи, які віддали життя, воюючи за нашу країну. Коли він нам відверто підтвердив наші напрацювання, ми йому вручили підозру, а запобіжний захід не обирали, — заявив він, додавши, що підозрюваний продовжує служити на одному з найскладніших напрямків фронту.

Цуцкірідзе розповів, що з початку дії воєнного стану слідчі Нацполіції розпочали розслідування у 6,5 тисяч кримінальних проваджень щодо організації, керівництва чи сприяння незаконному переправленню через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію.

— З них більша частина — саме за фактами незаконного переправлення через кордон, а всі інші — за сприяння таким діям: службові підроблення документів, зловживання службовим впливом тощо. Все це стосується саме організаторів і тих, хто їм допомагає, — зазначив заступник голови Нацполіції.

Він пояснив, що ті хто намагається перетнути кордон поза межами пункту пропуску або в їх межах по підробних документах, несуть не кримінальну, а адміністративну відповідальність.

— У таких випадках передбачено штраф 250 тисяч гривень. Це суттєві кошти, але є випадки, коли ми разом з прикордонниками по 5 разів ловили тих, хто намагався перетнути кордон. Кожного разу платять штрафи, але все одно намагаються виїхати, — розповів Цуцкірідзе.

Він пояснив, що найпоширеніші схеми, які використовують для переправлення військовозобов’язаних через кордон, це підроблення тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК про непридатність до військової служби та зняття з військового обліку, пенсійних посвідчень, посвідчення батьків багатодітних сімей тощо.

— Нерідко проводять і поза межами пункту пропуску ті, хто добре знається на місцевості — зазвичай в нічний час доби, за допомогою водного або автотранспорту у складі організованої групи з чітким розподілом ролей. Переправляють не тільки в країни Європи, а й на окуповані території, в Білорусь та Росію з подальшим трансфером в країни Балтії, — додав заступник голови Нацполіції.

Він згадав про різні телеграм-канали та сайти, які надають певні поради та послуги для ухилення від мобілізації та пояснив чого їх не закривають.

— Вони пропонують це як юридичну допомогу. І сама обкладинка сайту нічого такого злочинного нам не видає. Але коли вже людина безпосередньо звертається за цими послугами, вони починають аналізувати конкретні можливості, яким чином її вивести з-під мобілізації. Незаконна діяльність починається саме з цього етапу. І такі дії ми документуємо, — зазначив Максим Цуцкірідзе.

Він додав, що люди розповідають поліції, що приходять до таких організацій, а там їм нав’язують саме підроблені документи, які нібито зроблять у медичній установі чи в ТЦК, і вимагають за це кошти. А також заявив, що протягом 2023 року слідчі поліції розслідували по ТЦК, ВЛК, МСЕК понад 250 кримінальних проваджень.

— За минулий рік оголосили посадовцям ТЦК, ВЛК, МСЕК та їх спільникам 63 підозри. До кримінальної відповідальності притягуються, як рядові працівники, які за «послуги» отримували по декілька тисяч доларів, так і керівники цих установ різного рівня, які на таких оборудках заробляли десятки, а то і сотні тисяч доларів, — пояснив Цуцкірідзе.

Він навів приклад роботи на Волині, де слідчі задокументували 11 епізодів трьох учасників організованих злочинних груп. Вони підробляли документи для незаконного перетину кордону та таким чином «заробили» близько 30 тисяч доларів.

— Якщо брати ВЛК, то проводиться колосальна робота по перевірці раніше наданих довідок. Тому що це теж треба перевіряти. Ми вилучили 45 тисяч медичних справ, які зараз підуть на ретельні перевірки спільно з ВЛК областей і МСЕК уже найвищому рівні, — зазначив заступник голови Нацполіції.

Він навів дані, щодо скасування виданих раніше документів. В результаті запитів Нацполіції центральною ВЛК та ВЛК в регіонах залишено в силі 7,5 тисяч довідок про непридатність до військової служби, а 1200 скасовано. А з 21 тисячі медико-експертних справ про встановлення інвалідності, які додатково перевірили, 6,3 тисячі визнали сумнівними та направили на повторний розгляд.

Максим Цуцкірідзе також пояснив права поліції під час розшуку ухилянтів.

— Наявність самого кримінального провадження уже нам «розв’язує» руки та дає змогу провести весь комплекс слідчих і негласних слідчих розшукових дій. Тобто від банальних допитів оточення цієї людини до оперативних заходів, які стосуються і телефонів, і відкритого пересування на автомобілях (програма «Безпечне місто»). Це ми використовуємо, звичайно, коли встановили місце розташування людини, про яку нас проінформував ТЦК, — пояснив заступник керівника поліції.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10449, який передбачає посилення мобілізації.

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