У Кременчуцькому районі на карантин закрили 15 навчальних закладів – Пронін

На Полтавщині, через високий рівень захворюваності, 30 навчальних закладів закрили на карантин. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Відомо, що 15 з них знаходяться у Кременчуцькому районі. Також 7 — у Полтавському районі, 6 — у Лубенському та 2 — у Миргородському районах.
На дистанційне навчання перейшли понад 9700 дітей.
Так, високі показники захворюваності — у Сергіївській, Піщанській, Кам’янопотоківській, Новоселівській, Гадяцькій, Хорольській, Ланнівській, Котелевській, Лубенській та Кобеляцькій громадах.
Нагадаємо, що міський епідеміолог Лариса Коровіна попереджала: якщо захворюваність на грип, COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції у Кременчуці зростатиме, то фахівці рекомендуватимуть обмежувальні заходи, зокрема і переведення учнів на дистанційку. Разом з тим, дві школи у Кременчуці повністю відправили на онлайн-навчання, ще у 11 — окремі класи. Також з 5 до 11 лютого діти в усіх школах Горішньоплавнівської міської територіальної громади навчалися дистанційно.
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