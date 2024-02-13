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У Кременчуцькому районі на карантин закрили 15 навчальних закладів – Пронін

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 229

 

Усьому виною високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ

На Полтавщині, через високий рівень захворюваності, 30 навчальних закладів закрили на карантин. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Відомо, що 15 з них знаходяться у Кременчуцькому районі. Також 7 — у Полтавському районі, 6 — у Лубенському та 2 — у Миргородському районах.

На дистанційне навчання перейшли понад 9700 дітей.

— В області спостерігається підвищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип. Останнім часом він на 59% перевищив базовий рівень, — зазначив Філіп Пронін.

Так, високі показники захворюваності — у Сергіївській, Піщанській, Кам’янопотоківській, Новоселівській, Гадяцькій, Хорольській, Ланнівській, Котелевській, Лубенській та Кобеляцькій громадах.

Нагадаємо, що міський епідеміолог Лариса Коровіна попереджала: якщо захворюваність на грип, COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції у Кременчуці зростатиме, то фахівці рекомендуватимуть обмежувальні заходи, зокрема і переведення учнів на дистанційку. Разом з тим, дві школи у Кременчуці повністю відправили на онлайн-навчання, ще у 11 — окремі класи. Також з 5 до 11 лютого діти в усіх школах Горішньоплавнівської міської територіальної громади навчалися дистанційно.

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Автор: Дарія Згура
Теги: карантин навчальний заклад Полтавщина
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