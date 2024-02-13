У Кременчуцькому районі на карантин закрили 15 навчальних закладів – Пронін

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 229

На Полтавщині, через високий рівень захворюваності, 30 навчальних закладів закрили на карантин. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Відомо, що 15 з них знаходяться у Кременчуцькому районі. Також 7 — у Полтавському районі, 6 — у Лубенському та 2 — у Миргородському районах.

На дистанційне навчання перейшли понад 9700 дітей.

— В області спостерігається підвищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип. Останнім часом він на 59% перевищив базовий рівень, — зазначив Філіп Пронін.

Так, високі показники захворюваності — у Сергіївській, Піщанській, Кам’янопотоківській, Новоселівській, Гадяцькій, Хорольській, Ланнівській, Котелевській, Лубенській та Кобеляцькій громадах.

Нагадаємо, що міський епідеміолог Лариса Коровіна попереджала: якщо захворюваність на грип, COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції у Кременчуці зростатиме, то фахівці рекомендуватимуть обмежувальні заходи, зокрема і переведення учнів на дистанційку. Разом з тим, дві школи у Кременчуці повністю відправили на онлайн-навчання, ще у 11 — окремі класи. Також з 5 до 11 лютого діти в усіх школах Горішньоплавнівської міської територіальної громади навчалися дистанційно.