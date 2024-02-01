Через ріст захворюваності у Кременчуці дві школи повністю відправили на онлайн-навчання, ще у 11 – окремі класи

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Гімназія №1 та ліцей №5 повністю займаються дистанційно до 2 лютого

Через ріст захворюваності у Кременчуці дві школи повністю відправили на онлайн-навчання, ще у 11 — окремі класи. Таку інформацію надав «Кременчуцькому Телеграфові» директор департаменту освіти міста Геннадій Москалик.

Через хворобу у школах Кременчука відсутні 2365 учнів (12%), у тому числі через ГРВІ — 2154 учні (10,9%), через інші причини — 626 учнів (3,1%).

У зв’язку зі збільшенням захворювання перевели на дистанційну форму навчання:

усю гімназію № 1, 793 учні, до 2 лютого;

увесь ліцей № 5, 1303 учні, до 2 лютого;

в ліцеї № 4 5-А, 5-Б класи, кількість учнів на онлайні — 61;

у гімназії № 12 1 клас, кількість учнів — 28;

в гімназії № 18 перший клас з 23 січня до 2 лютого, кількість учнів — 28;

у гімназії № 19 п’ять класів (1-Б, 2-Б, 4-Б, 4-В, 4-Г), кількість таких учнів — 121;

у гімназії № 20 три класи (2-А, 6-А, 7-А), кількість таких учнів — 64;

у гімназії № 22 вісім класів (1-А, 1-Б, 2-В, 3-Б, 4-Б, 5-Б, 9-А, 9-В), кількість таких учнів — 239;

в гімназії № 23 7-Б клас, загальна кількість таких учнів — 25, з них хворі на ГРВІ — 13, а 22 учні 4-Б класу на дистанційному навчанні до 8 лютого у зв’язку з підтвердженим випадком вітрянки;

у гімназії № 24 2й і 3й класи, кількість таких учнів — 58;

у гімназії № 26 5-А, 5-Б, 5-В класи, кількість таких учнів — 73;

в гімназії № 28 чотирнадцять класів (5-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 6-В, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б, 9-В) з 29 до 31 січня, кількість таких учнів — 370;

у ліцеї № 30 двадцять три класи (5-А, 5-Б, 5-Г, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г, 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 8-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-В, 10-А, 10-Б, 10-В, 11-А, 11-Б, 11-В) з 30 січня до 2 лютого, кількість таких учнів — 678.

Станом на 31 січня у закладах загальної середньої освіти було за списком 19778 учнів, присутніх на уроках за всіма формами навчання — 16787 учнів (84,9%). За очною та змішаною формою навчання здобували освіту 10349 учнів (61,6%), а за дистанційною — 6438 учнів (38,4%).

Нагадаємо, якщо кількість хворих на сезонні застуди у Кременчуці й надалі зростатиме, усіх школярів можуть відправити на дистанційне навчання.