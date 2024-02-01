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У лютому медикам Кременчука планують погасити заборгованість із зарплат — мер

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 323

 

Раніше у лікарнях аналізували ефективність використання коштів керівництвом

Молодшим та середнім спеціалістам і 80% лікарям, які працюють в лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», планують погасити заборгованість із зарплатами за грудень 2023 року. Зробити це мають протягом кількох днів. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету міськради 1 лютого.

За його словами, заборгованості планують погасити протягом місяця.

— По дитячій лікарні теж: вони частково отримали кошти, я думаю, що сьогодні-завтра теж будуть на картках працівників, — розповів мер.

Нагадаємо, 11 січня під час засідання виконкому міський голова Віталій Малецький прокоментував затримки заробітної плати медикам Кременчука за грудень. Тоді мер повідомив, що по цих двох лікарнях проаналізували ефективність використання коштів керівництвом і обмежили верхню планку заробітних плат керівників.

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Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: fbc.net.ua
Теги: зарплата медики
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