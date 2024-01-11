«Не вистачило санітаркам, бо все йшло на керівництво», — мер про затримки зарплат кременчуцьким медикам

11 січня під час засідання виконкому міський голова Віталій Малецький прокоментував затримки заробітної плати медикам нашого міста.
У соцмережах з’явилося повідомлення, що працівникам лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та Кременчуцької міської дитячої лікарні затримують зарплати. У дописах йшлося, що люди не отримали гроші за грудень.
Міський голова Віталій Малецький наголосив, що зарплати медикам виплачують коштом Національної служби охорони здоров’я в рамках тих пакетів послуг, які лікарні надають, та додав:
Мер повідомив, що по цих двох лікарнях проаналізували ефективність використання коштів керівництвом і обмежили верхню планку заробітних плат керівників. Позаяк їхня середньомісячна зарплата становила 87 тисяч гривень.
Також він згадав скандал у дитячій лікарні, коли близько 1,3 млн грн працівники бухгалтерії собі нарахували на картки у вигляді премій, доплат, надбавок. У вересні минулого року це виявив аудит. Тепер справою займаються правоохоронці.
Віталій Малецький зауважив, що у лікарні «Кременчуцька» також є певні проблеми, але їх усувають «поки що консервативним шляхом, а не оперативним».
Міський голова поінформував, що сьогодні профінансували зарплати по Кременчуцькому перинатальному центру. У лікарні «Кременчуцька» не закрита частина грудневого пакета — з 14 млн гривень, які йдуть на зарплати від НСЗУ, близько 1 млн гривень ще не надійшло.
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