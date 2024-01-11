Вихованці МАН Полтавщини з Горішніх Плавнів та Кременчука підкорюють висоти в науковій діяльності

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 0 Новини компаній

Підтримка талановитої і обдарованої молоді в місті та регіоні є пріоритетним стратегічним напрямком діяльності місцевої влади та соціально-відповідального бізнесу

Випускник школи № 1 у Горішніх Плавнях Нікіта Наумов та випускниця ліцею «Політ» у Кременчуці Юлія Попадіна підкорили національний відбір престижного конкурсу екопроєктів «GENIUS Olympiad». Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Серед досягнень Нікіти Наумова — першість у фіналі ювілейної п’ятнадцятої Європейської виставки креативності та інновацій EUROINVENT. За високі результати він отримав золоту медаль та іменну стипендію Президента України, — повідомив Філіп Пронін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. — Вихованка МАН Юлія Попадіна також має успіхи не лише всеукраїнського, а й міжнародного рівня. Дівчина виборола золоту медаль і спеціальний приз від Norton University of Cambodia інтелектуальних змагань Міжнародного інноваційного шоу INOVA 2023 За кожною нагородою дітей — вагомий внесок педагогів. Дякуємо Антоніні Мельник та Олександру Роману за працю, що розкриває талант».

Нагадаємо, що раніше юнак із Горішніх Плавнів був відзначений як переможець Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії науки України.

11 грудня 2023 року стипендії Президента України були вручені юним інтелектуалам Полтавщини міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим та президентом МАН Станіславом Довгим.

Цю нагороду щорічно призначають молодим людям, які виявляють глибокий інтерес до вивчення наукових дисциплін поза шкільною програмою, прагнуть проводити наукові дослідження, беруть участь у конференціях, виставках, перемагають в олімпіадах.

А влітку команда, яку очолював Нікіта Наумов брала участь у заключному етапі Всеукраїнського STEM-фестивалю ROBOTICA+ROBOFIRST, який відбувся 18 червня у Києві. Змагання проходили серед десяти команд-переможців Всеукраїнського відбіркового турніру FIRST LEGO League (FLL) Challenge, що проходив 27 травня в дистанційному форматі.

Тема сезону 2022-2023 років — SUPERPOWERED («Надпотужний»). Вона присвячена видобутку енергії, її розподілу, зберіганню та використанню. Завданням команд була розробка та впровадження інноваційних ідей щодо вдосконалення цих процесів у їхніх спільнотах.

Команда ЗОШ № 1 Горішніх Плавнів «Prime Robotics» перемогла у номінації «Інноваційний проект» і посіла друге місце в номінації «Ігри роботів». Учасники команди — Нікіта Наумов (капітан), Максим Процюк, Кіра Шмигло, Артем Рудик, Дар’я Криворучко, Маргарита Сльоза, Іван Мальцев, Олександр Кісіль, Богдан Снісар, тренери — Олександр Роман, Віталій Роман.

Створений командою робот К.О.З.А.К. (Кібернетичний Освітній Засіб Активної Комунікації) зі сконструйованими для нього маніпуляторами на спеціальному полі взаємодіяв із Lego-конструкціями. Апарат пройшов 15 тематичних місій.

«Наш робот унікальний: ми створили такі маніпулятори, що він за один проїзд виконує шість місій. Під час програмування ми використовували всі базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження і повторення», — зазначив Олександр Роман.

«Гостем» STEM-фестивалю став ще один робот К.О.З.А.К. із Горішніх Плавнів. Його каркас виготовлено із пропіленових трубок. Апарат доповнений модулями для видобутку й акумулювання електроенергії, інтерактивної комунікації з користувачами.

«Цей робот був створений, щоб полегшити перебування дітей в укритті під час повітряних тривог, забезпечити їх додатковим освітленням, — пояснив Олександр Роман. — Також за допомогою робота можна отримувати електроенергію в умовах блекауту».

Інноваційний пристрій робототехніки із Горішніх Плавнів захищали на Всеукраїнському онлайн-захисті проектів FIRST LEGO League Challenge. Готуючись до нинішнього фестивалю, команда доповнила робота ще одним вбудованим модулем, що дозволяє дітям гратися і відволікатися.

«Це важливо під час перебування в укритті», — пояснив Олександр Роман.

«Я пишаюся своєю командою. Діти відпрацювали на всі 100% та отримали неабияке задоволення від події, яку чекали майже рік», — наголосив тренер. Команду переможців привітав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Підтримка талановитої і обдарованої молоді в місті та регіоні є пріоритетним стратегічним напрямком діяльності місцевої влади та соціально-відповідального бізнесу, зокрема гірничодобувних підприємств компанії Ferrexpo, благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», засновниками якого є підприємець, інвестор, меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.